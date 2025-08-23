Togo: Le vaccin contre le paludisme bientôt disponible au pays

Le GAVI, l'Alliance du vaccin, est une organisation internationale publique-privée créée en 2000, dont la mission est de faciliter l'accès équitable aux vaccins dans les pays à faible revenu.

Elle regroupe des gouvernements, des agences de l'ONU, la Banque mondiale, l'industrie pharmaceutique des ONG, des fondations (Bill et Melinda Gates) et des donateurs privés.

Son objectif est de auver des vies et de protéger la santé en améliorant l'accès aux vaccins essentiels, en particulier pour les enfants.

Le GAVI ne vaccine pas directement, mais finance et coordonne.

Le Togo bénéficie de l'appui de GAVI pour l'introduction de nouveaux vaccins (comme le vaccin contre le rotavirus ou le HPV), le financement de campagnes de vaccination de masse, le renforcement de la chaîne logistique et de l'informatisation des campagnes.

Après des décennies de recherche, deux vaccins antipaludiques ont été validés pour une utilisation chez les enfants en Afrique. Le premier est le RTS,S/AS01 (Mosquirix) Il est recommandé par l'OMS et le GAVI. Il cible les enfants de 5 à 17 mois. Il réduit les cas graves de paludisme de 30 à 40 % selon les études.

Déployé dans plusieurs pays africains depuis 2022, notamment le Ghana, le Kenya, le Malawi, le Cameroun, le Burkina Faso, le Bénin, il sera bientôt disponible au Togo.

C'est ce qu'à indiqué vendredi le Dr Sania Nishtar, directrice exécutive du GAVI, lors d'une rencontre à Yokohama avec le président du Conseil, Faure Gnassingbé.

'Nous avons été sensible à son intérêt et son engagement pour le bien-être des enfants de son pays. Nous lancerons prochainement le vaccin au Togo', a-t-elle précisé.