Gabon: Franceville - Berthe Zoé Lendoye, modèle de gouvernance au Deuxième Arrondissement

En un peu plus de deux années de transition, Berthe Zoé Lendoye, Déléguée spéciale du Deuxième Arrondissement de Franceville, a su redonner souffle et crédibilité à une institution municipale qui sombrait dans l'oubli et la désorganisation.

À son arrivée, la mairie présentait un tableau inquiétant : registres d'état civil abandonnés à même le sol, mobilier inexistant et, plus grave encore, des familles entières confrontées à une détresse silencieuse. De nombreux enfants grandissaient sans acte de naissance, parfois jusqu'à l'âge de trois ans, faute d'un suivi administratif rigoureux.

Avec une rigueur exemplaire et une détermination sans faille, Mme Lendoye a engagé une réforme profonde. En étroite collaboration avec des magistrats, des chefs de quartier et la population, elle a réussi à mettre fin à cette situation. Désormais, dans le Deuxième Arrondissement de Franceville, chaque enfant - y compris le nouveau-né - obtient son acte de naissance dans les délais légaux.

Cette avancée, exceptionnelle à l'échelle du Haut-Ogooué, contraste avec la réalité encore précaire de plusieurs localités de la province. Là où certains responsables avaient transformé la délivrance des actes de naissance en un commerce lucratif, Mme Lendoye a fait le choix de replacer l'intérêt des populations au centre de son action.

Cette dynamique a même dépassé les frontières administratives du Deuxième Arrondissement : séduites par la transparence et l'efficacité du service, de nombreuses familles venues d'autres secteurs préfèrent désormais y enregistrer leurs enfants.

L'avenir dira si son successeur saura maintenir ce cap. Mais une certitude demeure : le passage de Berthe Zoé Lendoye à la tête du Deuxième Arrondissement s'impose déjà comme un exemple de gouvernance locale, fondée sur la proximité, l'efficacité et le souci constant du bien commun.