Angola: La secrétaire exécutive de la CPLP rencontre un diplomate brésilien

Luanda — La secrétaire exécutive de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), l'Angolaise Fátima Jardim, a rencontré jeudi à Lisbonne le chef de la mission permanente du Brésil auprès de l'organisation, Juliano Nascimento, afin d'aborder des questions liées au fonctionnement de l'institution.

Au cours de cette réunion, les parties ont échangé leurs points de vue sur la mise en oeuvre du programme de la CPLP pour la période biennale 2025-2027, réaffirmant leur engagement à renforcer la collaboration et à donner une plus grande visibilité aux actions en cours.

La réunion a également porté sur le développement des relations de l'organisation avec les institutions partenaires et les États observateurs, afin de mieux faire connaître le rôle de la CPLP dans les domaines de l'éducation, de la culture et de la formation professionnelle.

Cet événement s'inscrit dans la devise de la présidence actuelle de la CPLP, axée sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.