Angola: Saisie de 171 pierres de diamant à Lunda-Norte

Dundo — Cent soixante et onze diamants de différents carats ont été saisis jeudi dans les municipalités de Lóvua et Lucapa, dans la province de Lunda-Norte, par le Service d'investigation criminelle (SIC).

L'information a été communiquée ce vendredi à Dundo par le porte-parole du SIC, Davide Valente, qui a souligné que cette saisie était le résultat d'une enquête criminelle, menée dans le quartier de Luma et le secteur de Calonda.

Il a ajouté qu'au cours de cette opération, menée dans le cadre de la lutte contre l'extraction de diamants et la contrebande de carburant, notamment dans les municipalités frontalières, deux citoyens portugais, âgés de 39 et 55 ans, ont été arrêtés, soupçonnés d'être impliqués dans ce crime.

Les diamants, a-t-il précisé, seront remis à la Compagnie nationale du diamant (ENDIAMA E.P.) en qualité de fiduciaire, tandis que les biens saisis seront inclus dans la procédure pénale engagée contre les personnes impliquées.

David Valente a également déclaré qu'au cours de la même période, un citoyen brésilien de 37 ans avait été arrêté à Dundo pour possession de 88,55 grammes de crack.

Il a expliqué que l'incident s'était produit à la suite d'une enquête criminelle, qui avait abouti à l'arrestation du citoyen et à la saisie d'un véhicule. Le citoyen en question a été déféré au parquet.