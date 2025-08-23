Angola: Saisie de 171 pierres de diamant à Lunda-Norte

22 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par QB/HD/SB

Dundo — Cent soixante et onze diamants de différents carats ont été saisis jeudi dans les municipalités de Lóvua et Lucapa, dans la province de Lunda-Norte, par le Service d'investigation criminelle (SIC).

L'information a été communiquée ce vendredi à Dundo par le porte-parole du SIC, Davide Valente, qui a souligné que cette saisie était le résultat d'une enquête criminelle, menée dans le quartier de Luma et le secteur de Calonda.

Il a ajouté qu'au cours de cette opération, menée dans le cadre de la lutte contre l'extraction de diamants et la contrebande de carburant, notamment dans les municipalités frontalières, deux citoyens portugais, âgés de 39 et 55 ans, ont été arrêtés, soupçonnés d'être impliqués dans ce crime.

Les diamants, a-t-il précisé, seront remis à la Compagnie nationale du diamant (ENDIAMA E.P.) en qualité de fiduciaire, tandis que les biens saisis seront inclus dans la procédure pénale engagée contre les personnes impliquées.

David Valente a également déclaré qu'au cours de la même période, un citoyen brésilien de 37 ans avait été arrêté à Dundo pour possession de 88,55 grammes de crack.

Il a expliqué que l'incident s'était produit à la suite d'une enquête criminelle, qui avait abouti à l'arrestation du citoyen et à la saisie d'un véhicule. Le citoyen en question a été déféré au parquet.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.