Angola: Le Brent ouvre à 67,60 $

Luanda — Le baril de pétrole Brent, qui sert de référence pour les exportations angolaises, s'est ouvert ce vendredi, pour être échangé en bourse à 67,60 dollars sur le marché international, soit une appréciation de 0,62 centime.

Les prix de l'« or noir », pour livraison en octobre, ont enregistré, lors des négociations jeudi, une variation minimale de 66,74 dollars et maximale de 67,80 dollars, selon le site web spécialisé « Investing.com ».

Le cours du Brent est utilisé pour établir la valeur de vente en bourse de cette marchandise sur le marché international.

Il sert également de référence pour l'industrie pétrolière et pour les décisions de l'OPEP.