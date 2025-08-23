Angola: La gouverneure de Bié appelle au renforcement de la conscience juridique chez les gestionnaires publics

22 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par LB/BAN/ASS/BS

Cuito — La gouverneure de Bié, Celeste Adolfo, a lancé, vendredi à Cuito, un appel en faveur du renforcement et de l'élévation de la conscience juridique des gestionnaires publics, afin d'éviter les abus dans la gestion des affaires publiques.

La responsable s'exprimait lors de la cérémonie de prise de fonction de la nouvelle directrice du Bureau juridique et des relations extérieures du gouvernement provincial, Cecília Marina Mango, qui a eu lieu dans le cadre de la 8e réunion ordinaire du gouvernement de la province.

À cette occasion, la gouverneure a précisé que cette mesure vise à aligner le comportement de tous les gestionnaires publics sur les règles du droit et de la loi, pour la construction d'une société juste et engagée envers les objectifs de l'État.

Celeste Adolfo a réaffirmé l'intérêt du gouvernement local à continuer de miser sur la jeunesse, en raison de sa capacité technique et de sa dynamique de travail dans différents domaines d'intervention.

Juriste de formation, Cecília Mango, âgée de 32 ans, a exercé les mêmes fonctions dans la municipalité de Nharêa. Elle remplace Adélia Ndavoca, nommée au poste d'administratrice municipale de Cunhinga.

