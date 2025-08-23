Afrique: Afrobasket - Le Président de la République félicite l'équipe nationale pour sa victoire en quart de finale

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a félicité jeudi, l'équipe nationale de basket-ball pour sa victoire (90-80) contre le Cap-Vert, qui lui a permis de se hisser pour les demi-finales de l'Afrobasket 2025.

Dans un message publié sur son compte officiel X, le Chef de l'État angolais a souligné l'engagement et la détermination dont ont fait preuve les joueurs et le staff technique lors du match de quart de finale de la compétition, soulignant que l'Angola confirme une fois de plus sa tradition dans le basket-ball africain.

"Pour une autre victoire convaincante, je félicite les jeunes joueurs et le staff de l'équipe nationale de basket-ball. L'équipe nationale et le public angolais ont relevé le défi de remporter le trophée offert dans cet Afrobasket 2025", a écrit João Lourenço.

L'homme d'État angolais a rappelé que ce triomphe intervient dans une année très symbolique pour le pays, qui fête ses 50 ans d'indépendance nationale, soulignant que « les Angolais méritent de remporter le Championnat d'Afrique de basket-ball pour la douzième fois ».

Avec cette victoire, l'Angola renforce ses aspirations à reconquérir le titre continental, après quelques années d'absence, et réaffirme son statut de puissance du basket-ball africain.

En demi-finale, samedi à 19 heures, l'Angola affrontera le Cameroun.