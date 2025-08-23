Guinée Bissau: Le président du GOHA international entame une importante tournée de sensibilisation des opérateurs économiques

23 Août 2025
Aminata.com (Conakry)

Le président du groupe organisé des hommes d'affaires (GOHA international) a entamé cette semaine une tournée de sensibilisation sur la formalisation du secteur informel, la mise en relation avec des entreprises au niveau international, et sur la notion de l'assurance.

C'est ainsi qu'il a été reçu à Gabu le lundi 18 août 2025 par les commerçants. Chérif Mohamed Abdallah Haïdara a mis l'occasion à profit avec son équipe pour faire une sensibilisation sur la formalisation du secteur informel, la mise en relation avec des entreprises au niveau international et sur la notion de l'assurance.

La même activité a été faite à Bafata le 19 août avec les acteurs économiques.

Partout, le natif de Kansato Daka Labé a été très bien accueilli par les commerçants et les autorités locales (gouverneurs, maires, chefs coutumiers).

Chérif Mohamed Abdallah Haïdara a également fait la promotion de l'agriculture et de l'agro-industrie.

Le président du Groupe organisé des hommes d'affaires va poursuivre cette campagne de sensibilisation dans plusieurs villes de la Guinée Bissau avant d'atterrir en Gambie.

 

