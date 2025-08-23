Congo-Kinshasa: Le Royaume-Uni appelle au respect du cessez-le-feu dans l'Est du pays

La représentante du Royaume-Uni au Conseil de sécurité de l'ONU, Dame Barbara Woodward, a condamné vendredi 22 août les informations persistantes faisant état de massacres généralisés de civils par le M23, soutenu par des membres de la Forces de défense rwandaise (FDR), dans le territoire de Rutshuru, et de meurtres commis par les ADF dans la province de l'Ituri.

"L'ampleur des violations des droits humains, y compris les violences sexuelles, commises par les groupes armés dans l'Est de la RDC est profondément préoccupante", a affirmé la diplomate britannique lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la situation de la RDC. Elle a exhorté les parties à respecter les cessez-le-feu auxquels elles se sont engagées, de même que le droit international humanitaire.

Les violations commises par les groupes M23 et les Wazalendo sont également profondément préoccupantes, tout comme la montée des discours incendiaires des deux côtés, a poursuivi Dame Barbara Woodward. Elle a par ailleurs exhorté les parties à faire preuve de retenue, à éviter toute nouvelle escalade et à s'engager de manière constructive dans le processus de paix.

Le RU se dit aussi préoccupé au sujet des restrictions imposées à la liberté de mouvement de la MONUSCO par le M23. Selon la même source, les soldats de la paix de l'ONU doivent être autorisés à s'acquitter du mandat convenu par ce Conseil.