Tunisie: Ligue 1 - Championnat National (3e journée) - ESZarzis, le beau leader...

Vainqueur convaincant à Radès face à un CA perdu, l'ESZ s'empare de la tête du peloton.

Un beau départ.

Une 3e journée mouvementée qui redistribue les cartes en haut du classement. C'est l'ESZarzis qui sort comme le club qui a marqué les esprits cette journée. Dans le duel des leaders, l'ESZ a piégé un CA catastrophique et qui retrouve ses vieux démons. L'USM, l'ESM et la JSO ont gagné pour que le classement devienne serré après juste trois journées.

Beaucoup de métier

Le CA n'apprend pas de ses erreurs. Pour une équipe qui devait changer quelque chose, on se retrouve avec un onze presque le même qui a calé l'année dernière. Quand on voit un Srarfi qui n'a pas effectué la préparation, jouer 25' et quand on voit Téné Wills dans le rôle de latéral gauche, on comprend comment ce CA fonctionne. Benzarti n'a rien apporté, cela se voit qu'il n'est plus cet entraîneur novateur qui brise les tabous.

Quand on voit qu'il s'obstine à aligner les mêmes joueurs limités et saturés, on comprend que l'entraîneur n'est pas maître de son destin au CA. Hier, ce CA était laid, aussi maudit que médiocre à l'image de ce qu'il fut à la fin de la dernière saison comme si on n'avait rien déduit. En face, Boujelbene a donné une leçon à Benzarti : un pressing d'entrée puis un bloc compact pour réduire les espaces devant un milieu clubiste peu créatif. Seul Khadhraoui a raté une aubaine avec un extérieur qui heurte le montant.

Sinon, le CA n'avait ni les joueurs ni la variété de jeu qui pouvaient gêner une ESZ chanceuse il faut avouer dans ses deux buts. Une bévue monumentale de Yefreni (il reste limité) qui permet à Stanely de marquer (60') et puis une double faute de Zaalouni et surtout Srarfi (incapable de mettre son corps sur l'adversaire) et un Téné Wills aussi naïf en placement et c'est Innocent qui double la marque (80').

Le but de Kinzumbi à la 95' n'aura rien changé, ce CA ne méritait pas de point. L'ESZ a gagné grâce à son football simple et ses joueurs lucides.

L'USM assure

Belle victoire de l'USM devant l'OB. Les Monastiriens restent à l'affût de l'ESZ et c'est le duo Abdelli -Harzi qui se montre décisif.

A Métlaoui, Imed Ben Younes prouve qu'il est un grand entraîneur. Avec les moyens du bord et avec un effectif décimé, il renverse la vapeur devant le CSS. Ouled Bahia a marqué deux buts, lui qui confirme ses qualités. Pour le CSS, ça devient inquiétant pour Mohamed Kouki qui a tant promis, mais qui ne trouve pas l'astuce.

Cette journée a souri également à l'ASG et à la JSO qui n'ont pas raté l'occasion d'engranger trois points. Ils n'ont pas de gros moyens, mais ce sont deux clubs généreux surtout pour l'ASG qui n'a pas effectué de préparation mais qui évolue bien en ce début de championnat. Un début de championnat qui risque de condamner quelques entraîneurs après le départ de Hidoussi.