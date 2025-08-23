Tunisie: Ligue 1 - Championnat National (3e journée) - L'USBG - Se contente d'un point Des regrets tout de même !

Les hommes de Nidhal Khiari sont passés à côté d'un succès qui était largement à leur portée.

Face à une ESS qui n'a à aucun moment du match constitué une réelle menace pour les buts de Lassâad Hammami, l'USBG n'a pu grappiller que le point du nul. Un résultat qui ne reflète guère la physionomie d'une partie que les hommes de Nidhal Khiari ont dominée de bout en bout sans pouvoir toutefois concrétiser leur mainmise territoriale sur le tableau d'affichage.

Au final, deux points perdus pour les «Jaune et Noir» de Ben Guerdane et un point inespéré gagné pour les protégés de Lassâad Dridi. Les occasions les plus nettes ont été du côté des locaux notamment en première mi-temps où ils ont affiché leur envie de sceller le sort du match prématurément pour ne pas avoir à souffrir après la pause en raison d'un fléchissement sur le plan physique pour des joueurs qui ne sont pas encore bien préparés pour soutenir un rythme élevé qui s'étend sur 90 minutes de jeu.

«Si nous avons raté la victoire, c'est en première mi-temps», confirme Nidhal Khiari. «Nous avons eu trois belles opportunités de scorer. Deux fois par notre attaquant le plus en verve, Iyed Hadj Khlifa. Pour la première, le ballon est passé de très peu à côté du but. Pour la seconde, il a été annihilé par une intervention en catastrophe de l'arrière Houssem Dagdoug.

Inefficacité, mon doux soucis

Ce faisant, Farouk Mimouni n'a pas été plus chanceux lui aussi et son tir puissant qui méritait de faire mouche a été brillamment repoussé par le gardien Sabri Ben Hassen. Un grand volume de jeu et trois occasions de but créées en 45 minutes auraient dû connaître un meilleur sort au niveau du score.

Si nous avons des regrets, c'est notre bonne première mi-temps qui nous a laissés sur notre faim au niveau de la conclusion», a-t-il affirmé. Même s'ils ont moins appuyé sur l'accélérateur après le repos, Ghazi Abderrazak et ses coéquipiers n'ont pas été moins dangereux. Deux nouvelles opportunités de scorer ont été offertes à Borhan Hakimi et de nouveau à Iyed Hadj Khlifa, mais Sabri Ben Hassen a de nouveau sauvé son équipe et lui a permis d'atteindre la fin du match sur le score vierge de 0-0.

«Quand on pèche par manque de concrétisation, on accepte très mal d'avoir gâché trois points et d'être passé à côté d'un succès qui nous tendait la main», regrette Nidhal Khiari. Mais avec 4 points au compteur en trois matches, dans des conditions pas très favorables, de surcroît avec un effectif qui est encore en phase de rodage, on peut trouver des circonstances atténuantes.

Après la petite trêve, on verra une meilleure USBG, capable de tenir la dragée haute aux plus grosses cylindrées, résultat et manière compris».