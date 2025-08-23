Tunisie: Kélibia - Un plongeur retrouvé mort par les équipes de la protection civile

23 Août 2025
La Presse (Tunis)

Les unités de plongée de la protection civile de Menzel Temime sont parvenues, vendredi en fin de journée, à repêcher le corps sans vie d'un plongeur porté disparu lors d'une immersion à Kélibia.

Selon une source de la protection civile, la victime effectuait une plongée de vérification sous un bateau lorsqu'elle a subitement disparu. L'alerte a été donnée après environ une heure et demie d'absence. Les recherches engagées par les plongeurs des secours ont permis de localiser et de remonter son corps dans les eaux environnantes.

Les autorités sécuritaires ont été informées du décès, et les procédures légales ont été immédiatement entamées.

Il convient de rappeler que les régions de Kélibia et d'El Haouaria ont connu, durant cet été, une série d'accidents mortels similaires. Plus de quatre plongeurs y ont perdu la vie lors de sorties en mer.

Ce drame relance les interrogations sur les conditions de sécurité entourant la pratique de la plongée dans ces zones côtières.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.