Tunisie: Kélibia - Un plongeur retrouvé mort par les équipes de la protection civile

Les unités de plongée de la protection civile de Menzel Temime sont parvenues, vendredi en fin de journée, à repêcher le corps sans vie d'un plongeur porté disparu lors d'une immersion à Kélibia.

Selon une source de la protection civile, la victime effectuait une plongée de vérification sous un bateau lorsqu'elle a subitement disparu. L'alerte a été donnée après environ une heure et demie d'absence. Les recherches engagées par les plongeurs des secours ont permis de localiser et de remonter son corps dans les eaux environnantes.

Les autorités sécuritaires ont été informées du décès, et les procédures légales ont été immédiatement entamées.

Il convient de rappeler que les régions de Kélibia et d'El Haouaria ont connu, durant cet été, une série d'accidents mortels similaires. Plus de quatre plongeurs y ont perdu la vie lors de sorties en mer.

Ce drame relance les interrogations sur les conditions de sécurité entourant la pratique de la plongée dans ces zones côtières.