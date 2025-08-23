Tunisie: Guichets fermés, voyageurs en colère - Une enquête ouverte sur la station de transport de Sousse

23 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le gouverneur de Sousse, Sofiane Tenfoury, a demandé l'ouverture d'une enquête administrative à la suite de manquements constatés dans la supervision de la station de transport interurbain du marché du dimanche "Souk Lahad".

Cette décision fait suite à une visite de terrain effectuée vendredi dernier, en présence du délégué de Sousse, Sidi Abdelhamid, et du directeur régional de l'Agence de Transport Terrestre. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi des recommandations de la réunion du 24 juin 2025, visant à améliorer la qualité des services offerts aux usagers de la station.

Lors de son inspection, le gouverneur a relevé plusieurs insuffisances majeures : non-activation des guichets de billetterie, absence de sièges dans les zones d'attente, manque de signalisation et retards dans les horaires des départs.

Par ailleurs, Sofiane Tenfoury a rencontré plusieurs voyageurs pour recueillir leurs doléances et mieux comprendre les difficultés rencontrées.

Le gouverneur a insisté sur la nécessité de corriger ces défaillances dans les plus brefs délais, tout en poursuivant la mise en oeuvre des mesures décidées lors de la précédente session. L'objectif est d'améliorer les conditions d'accueil et de voyage pour les citoyens, dans le cadre d'un suivi rigoureux et continu.

