Tunisie: Tourisme saharien et oasien - Tozeur s'apprête à accueillir la 2e édition du Salon ISSOT

23 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le ministère du Tourisme a organisé, vendredi 22 août 2025, une séance de travail au siège du ministère consacrée à la préparation de la deuxième édition du Salon International du Tourisme Saharien et Oasien (ISSOT), qui se tiendra à Tozeur.

Lors de cette réunion, le ministre du Tourisme a souligné que l'édition 2025 du salon mettra l'accent sur la promotion de l'investissement et le renforcement de la visibilité touristique de la région, dans le cadre d'une approche participative visant à insuffler une dynamique durable dans les zones sahariennes et oasiennes.

Selon un communiqué officiel, les participants ont convenu d'intensifier la coordination pour finaliser le programme du salon, définir ses différentes composantes et élaborer un plan de communication ciblé afin d'assurer une large couverture de l'événement tant à l'échelle nationale qu'internationale.

Le communiqué rappelle également les principaux axes stratégiques retenus pour cette édition : stimuler l'investissement, accroître les capacités d'accueil, renforcer les liaisons aériennes vers Tozeur et contribuer au développement du tourisme dans les régions sahariennes et oasiennes.

La séance a en outre porté sur le développement et la création de nouveaux circuits touristiques pour intégrer davantage de sites à valoriser, la mise en avant des ressources naturelles, des sites archéologiques et des produits locaux, ainsi que l'organisation d'animations touristiques et culturelles. Un volet important a été consacré à la sensibilisation sur la protection de l'environnement et la préservation des espaces naturels.

Ont participé à cette séance de travail : Shaheen Zribi, gouverneur de Tozeur (connecté en visioconférence), les organisateurs du salon, le président de l'Union professionnelle des agences de voyages, ainsi que plusieurs cadres centraux et régionaux.

Cette édition promet d'être un moteur essentiel pour dynamiser le tourisme dans une région riche de son patrimoine naturel et culturel.

