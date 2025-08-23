Tunisie: Vers un accord bilatéral d'investissement inédit entre le pays et le Japon

En marge de la 9e édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), la Cheffe du gouvernement, Sarrah Zaâfrani Zenzri, a été reçue vendredi soir par le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, au centre des conférences de Yokohama.

À l'ouverture de l'entretien, Zaâfrani Zenzri a transmis les salutations du Président de la République, Kaïs Saïed, à l'Empereur du Japon, au chef du gouvernement nippon ainsi qu'au peuple japonais. Elle a également salué le succès de l'organisation de la TICAD 9 et de l'Exposition universelle "Osaka 2025", où la Tunisie s'est distinguée lors de sa journée nationale, célébrée le 13 août.

La Cheffe du gouvernement a mis en avant la solidité des relations tuniso-japonaises, établies depuis près de sept décennies, tout en appelant à leur renforcement, notamment sur le plan économique. Elle a souligné l'importance de consolider la coopération financière et technique et d'encourager davantage les investissements japonais en Tunisie.

Dans ce cadre, plusieurs projets structurants dans des secteurs clés ont été présentés au Premier ministre japonais, avec une invitation à soutenir leur réalisation. Zaâfrani Zenzri a en outre proposé l'organisation, dans les meilleurs délais, d'un forum économique et d'investissement tuniso-japonais.

La Cheffe du gouvernement a assuré de l'engagement des autorités tunisiennes à lever les éventuels obstacles administratifs qui pourraient freiner les projets d'investissements japonais, et plus généralement à faciliter toutes les initiatives économiques en cours sur le territoire tunisien, dans le respect des procédures en vigueur.

De son côté, le Premier ministre japonais a exprimé son attachement au partenariat stratégique entre les deux pays, en rappelant la déclaration conjointe signée en 2022 entre Kaïs Saïed et l'ancien Premier ministre Fumio Kishida. Il a souligné que le succès de la TICAD 9 s'inscrivait dans la continuité de la TICAD 8, brillamment organisée par la Tunisie.

Ishiba a réaffirmé l'importance que le Japon accorde à sa relation avec la Tunisie, considérée comme un acteur de stabilité dans la région. Il a également annoncé la poursuite de la coopération en matière de gestion de l'eau en Tunisie.

Les deux dirigeants ont salué l'avancement des négociations autour d'un accord bilatéral d'investissement, dont la signature est attendue prochainement. Ils se sont engagés à intensifier davantage les échanges économiques et commerciaux.

Sur le plan international, la rencontre a permis d'aborder plusieurs dossiers, dont la situation au Proche-Orient. Zaâfrani Zenzri a réitéré la position ferme de la Tunisie en faveur du droit du peuple palestinien à établir un État indépendant, avec al-Quds comme capitale, insistant sur le fait que ce droit est imprescriptible. Le Premier ministre japonais a quant à lui exprimé l'engagement de son pays à oeuvrer pour un cessez-le-feu et à soutenir les Palestiniens dans cette période difficile.