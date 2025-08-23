Afrique: Clôture de la TICAD 9 - Le continent trace sa voie vers un développement innovant avec le Japon

La Cheffe du gouvernement tunisien, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a participé vendredi 22 août 2025 à la séance de clôture de la neuvième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), tenue au Centre des conférences de Yokohama au Japon.

Accompagnée de l'ambassadeur de Tunisie au Japon, Ahmed Chafra, ainsi que de plusieurs responsables de la Présidence du gouvernement et du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Zenzeri a assisté à cette rencontre de haut niveau présidée par le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba.

Placé sous le thème "Coopérer pour trouver des solutions innovantes avec l'Afrique", le sommet a rassemblé de nombreux chefs d'État et de gouvernement africains. Dans son allocution, Ishiba a salué l'engagement des participants et souligné que cette neuvième édition a été marquée par des échanges riches autour des moyens d'innover ensemble face aux défis du continent africain.

Il a en outre mis l'accent sur la nécessité d'un travail collectif pour renforcer les capacités humaines et industrielles, affirmant son espoir de voir la TICAD 9 devenir un point de départ pour une renaissance africaine ambitieuse et un partenariat renforcé entre l'Afrique et le Japon.

Durant cette séance de clôture, les discussions ont mis en lumière la place stratégique de l'Afrique dans l'économie mondiale et l'impératif d'une concertation autour des priorités de développement du continent dans les années à venir.

Les travaux ont abouti à l'adoption, à l'unanimité, de la "Déclaration de Yokohama pour la TICAD 9", qui appelle à l'élaboration de solutions innovantes et adaptées aux besoins africains.

Ce document stratégique s'articule autour de trois axes principaux :

Économie : investissement dans des secteurs à forte valeur ajoutée, comme la santé, les technologies de l'information, l'intelligence artificielle et les infrastructures de qualité ;

Société : valorisation du rôle des jeunes, des femmes, du secteur privé et des startups ;

Sécurité et stabilité : promotion de la paix et de la stabilité comme fondements du développement durable du continent.

La Déclaration insiste sur la nécessité de respecter les priorités et les choix des pays africains, en plaçant leur vision du développement au coeur du partenariat.

Enfin, un plan d'action triennal sera mis en oeuvre pour traduire concrètement les recommandations issues de cette neuvième édition de la TICAD, marquant ainsi une nouvelle étape dans la coopération Afrique-Japon.