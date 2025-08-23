Sénégal: Soumbédioune - Un individu arrêté pour un vol avec violence à Dakar

Le Commissariat d'arrondissement du Point E a procédé, ce 22 août 2025, à l'interpellation d'un individu accusé de vol avec violence, commis en réunion avec l'usage d'une moto et d'une arme blanche, a appris sudquotidien d'une source sécuritaire.

L'arrestation fait suite à la plainte d'une victime, agressée vers 3h40 du matin par deux hommes à moto, alors qu'elle sortait de la boutique "Bonjour" située entre Soumbédioune et Magic Land. Les agresseurs ont volé son téléphone portable, 1 200 euros et quelques billets en francs CFA. Dans la foulée, ils l'ont blessée à la jambe.

Grâce à la description fournie par la victime, les enquêteurs ont pu identifier un suspect connu de leurs services pour d'autres agressions sur la corniche.

En collaboration avec la brigade de recherches de la Médina, l'individu a été interpellé dans la nuit du 21 au 22 août dans son quartier de la Gueule Tapée. Il avait un couteau accroché à sa ceinture au moment de son arrestation.

L'enquête se poursuit pour retrouver le second suspect.

La Police est et reste mobilisée pour vous protéger et invite ainsi la population à contacter gratuitement le numéro 77 333 78 45 pour toute information utile.