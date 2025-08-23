Afrique: Débouchés économiques au Japon - Le président Diomaye Faye, l'étendard des alliances stratégiques

En marge du neuvième Sommet de la TICAD, tenu du 20 au 22 août 2025 à Tokyo, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a intensifié ses échanges avec les investisseurs japonais afin de mettre en lumière le potentiel économique du Sénégal et d'affermir la place du pays comme hub stratégique de l'Afrique de l'Ouest.

Un accord majeur a été signé avec la JICA pour édifier une annexe du Centre Sénégal-Japon à Diamniadio, afin de renforcer la formation technique et professionnelle. Dans un pays où 60 % de la population a moins de 25 ans, l'investissement dans le capital humain devient crucial pour soutenir l'industrialisation, l'innovation et l'emploi des jeunes. Le secteur agricole, pilier de l'économie, a aussi retenu l'attention avec la rencontre du président avec Kubota Corporation, géant du machinisme agricole. La mécanisation des terres, dont moins de 30 % sont exploitées, vise à accroître la productivité et réduire les pertes post-récoltes, estimées à 20 %.

Autre signal fort : l'annonce de Kaïsa Doyukai d'augmenter ses investissements en Afrique de 5 à 100 millions de dollars. Si ces montants restent modestes face aux flux chinois ou européens, le Japon mise sur la durabilité et le transfert de compétences. La JETRO participera en octobre 2025 au Forum Invest in Senegal à Dakar, vitrine pour attirer de nouveaux capitaux. La JBIC, elle, a inscrit le Sénégal parmi ses priorités dans l'économie verte, les infrastructures et les nouvelles technologies, en phase avec la Vision 2050.

Ce déplacement illustre la volonté du Sénégal de diversifier ses alliances. Face à la Chine et à l'Union européenne, Dakar mise sur le Japon, reconnu pour sa fiabilité et son expertise technologique. « L'Afrique n'est pas seulement l'avenir du monde, elle est déjà son présent », a lancé Bassirou Diomaye Faye, résumant l'ambition de transformer les potentialités du pays en résultats concrets grâce à des partenariats équilibrés et durables.