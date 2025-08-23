Sénégal: Efficacité dans la surveillance épidémiologie - Le ministère de la Santé se dote d'un nouvel outil

Le Sénégal a lancé hier, vendredi 22 août 2025, un programme de mise en oeuvre de la surveillance collaborative. Un outil qui va permettre, selon les acteurs, de construire une vision partagée des produits d'informations prioritaires et d'élaborer un plan de travail pour guider les prochaines étapes dans la surveillance, la réponse et le suivi des maladies. La rencontre qui s'est déroulée à Dakar, à cet effet, a été présidée par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahima Sy.

La mise en oeuvre de la surveillance collaborative du ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS) s'appuie sur huit (08) axes stratégiques dont le renforcement du groupe thématique de surveillance de la plateforme «One Heath» pour la mise en place du système intégrer des données de santé, l'établissement d'un cadre de collaboration entre les centres de recherches et les secteurs impliqués dans la surveillance collaborative, le renforcement du cadre réglementaire pour le partage des données, l'optimisation des capacités de détection au niveau déconcentré et l'utilisation de l'Intelligence artificielle (IA), entre autres recommandations. Hier, vendredi 22 août 2025, les acteurs impliqués dans cet outil ont procédé au lancement de sa mise en oeuvre, en présence du ministre de la Santé et de l'Action sociale mais aussi des partenaires.

Selon le ministre Ibrahima Sy, ce lancement marque une étape clé dans leur ambition collective de doter le Sénégal d'un système de surveillance sanitaire plus intégré, plus réactif et mieux préparé face aux risques émergents. «La surveillance collaborative n'est pas un concept théorique, c'est une approche pragmatique et opérationnelle qui s'inscrit dans la continuité des efforts entre pays, à travers le processus de surveillance intégré des maladies, déjà en vigueur au Sénégal. Cette initiative apporte une nouvelle dynamique pour renforcer et améliorer la collaboration intersectorielle, la coordination des acteurs et l'efficacité globale du système», a-t-il renseigné.

Et Dr Ibrahima Sy d'attester : «notre présence ici a le double objectif de valider les recommandations issues de trois jours de travaux techniques en les alignant sur les priorités institutionnelles et les mécanismes de gouvernance existants, d'engager un processus autour des prochaines étapes de la mise en oeuvre en définissant un plan d'action clair, un pilotage concerté et des engagements concrets de chaque acteur et département impliqué».

Pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS), partie prenante de cet outil, son représentant au Sénégal, Dr Madi Ba, a fait savoir que la réussite de cette réunion n'aurait pas pu être obtenue sans l'engagement, la contribution remarquable des différents acteurs des secteurs ministériels impliqués et les différents départements du ministère de la Santé et de l'Action sociale. «Dans un monde où les urgences de santé publique deviennent de plus en plus fréquentes, plus complexes et souvent imprévisibles, la préparation et la détection précoces ne sont plus des options, ce sont des impératifs», a-t-il déclaré. Et d'ajouter : «les événements de santé prennent souvent racine à l'interface des secteurs humains, animaux et environnementaux et nécessitent une vigilance accrue de tous, décideurs, professionnels et communautés, pour garantir une réponse rapide, coordonnée et efficace».

La Fondations Gates, pour sa part, par la voix de Valérie Berno, souligne qu'«on est dans une période en 2025 où il y aura de plus en plus d'urgence et aussi d'urgence de santé publique. Aussi bien au niveau des épidémies, des reflets naturels ou humains. Donc, on n'a même pas le choix et avec la réduction des ressources actuellement, nous sommes tous obligés de travailler de façon collaborative, efficace, pour mettre ensemble nos ressources et pouvoir détecter au plus tôt les risques qu'on aura, mais aussi la réponse rapide, organisée et efficace de ce genre de santé publique».