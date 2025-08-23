Sénégal: Baisse de la production - 1.525.543 Nm3 déclaré en 2024

En dehors de l'Offshore, le Sénégal, dispose déjà d'un gisement Onshore en exploitation. Il s'agit du champ gazier de Gadiaga, situé dans la région de Thiès, près du village de Diender.

Ce champ, opéré par Fortesa International, qui produit du gaz pour l'électricité, est l'un des premiers projets de production gazière du Sénégal, en activité depuis plus de vingt (20) ans. Modeste en taille, certes, il offrait des avantages stratégiques, économiques et techniques considérables, jusqu'à ce des difficultés surgissent, notamment depuis 2017, accentuées par l'incendie de son plus grand puits producteur en décembre 2020, entrainant une baisse de production et des conséquences qui en découlent.

En atteste, le Rapport du premier semestre 2024 de l'ITIE fait ressortir que «la production de gaz est en déclin significatif, depuis l'incendie du puits SA-2 en décembre 2020». Sur l'ensemble du bassin sénégalais, seul le champ Gadiaga/Sadiaratou, situé sur le Bloc Onshore de Diender, était en production au premier semestre 2024. La production totale de gaz se présente comme suit : 1.525.543 Nm3 en 2024, 3.742.840 en 2023 et 4.446.906 en 2022.

A signaler que depuis 2003, Fortesa exploite le gaz de Gadiaga, pour une commercialisation locale. La production est destinée à la Société Africaine de Raffinage (SAR) et à la cimenterie SOCOCIM de Rufisque et la Société Nationale d'Electricité, la SENELEC. En février 2001, PETROSEN a signé un accord de partage de production avec Fortesa Corporation pour la mise en production du champ de gaz Gadiaga et continuer l'exploration du Bloc Thiès. C'est dans ce cadre que Fortesa a mis en production le puits Gadiaga-2, foré en 1996.

Par la suite, Fortesa a réalisé treize (13) puits d'exploration et de développement de gaz qui rejoignent les six puits préexistants sur le permis. Les réserves prouvées récupérables (P90) calculées à partir des données de puits, ajoutées aux quantités restantes au niveau du gisement de Gadiaga-2, ont été estimées à près de 357 millions de mètres-cubes.