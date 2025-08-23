Afrique: Gaza - La banalisation du mal

tribune

Si, comme l'avait écrit Descartes, « le bon sens est la chose du monde la mieux partagée », alors comment comprendre, après les dernières menaces du Premier ministre israélien, que le monde soit quasiment indifférent devant ce qui se passe à Gaza et qui n'est plus seulement un crime et un génocide mais une absurdité tragique dont on ne connait même plus les objectifs ?

Cela se passe sur un territoire exigu (à peine 2/3 de la région de Dakar), dans ce qui était déjà une prison à ciel ouvert dont l'atmosphère est désormais bouchée par des bombes et des missiles qui ont fait 100 (cent) morts par jour, en moyenne, depuis près de deux ans . Netanyahou avait promis d'éliminer les 15 à 20.000 membres du Hamas, son armée a déjà tué plus de 60.000 Gazaouis, principalement des femmes et des enfants, un peu comme si une guerre faisait 45 millions de victimes en Chine en 22 mois ! Il n'y a même plus d'espace pour enterrer les morts de Gaza et pourtant ce désastre ne figure plus dans la presse internationale qu'à la rubrique des chiens écrases.

Quand on se réveille le matin à Gaza, dit un journaliste qui y vit, on s'étonne qu'on soit encore vivant, car on y est condamné à mourir à court terme, quoiqu'on fasse, et même si on ne fait rien, et quel que soit l'endroit où l'on se trouve. On peut être tué dans sa chambre, dans les couloirs ou sur le lit d'un hôpital, voire dans une ambulance, dans une mosquée ou dans une église, sous une tente ou dans les abris provisoires placés sous la protection de la Croix Rouge ou des Nations-Unies.

On peut être tué en fuyant du nord au sud, ou inversement, ou pour un kilo de farine en allant à la distribution des vivres promise par une organisation qui se dit humanitaire et qui a déjà fait près de 2000 victimes ! On peut aussi, surtout quand on est une femme ou un enfant, mourir d'une mort plus barbare, de faim ou de soif, faute de médicaments ou des soins. Un chef de famille résume cette tragédie en confessant qu'il rassemble tous les siens dans la même pièce en se couchant le soir pour qu'en cas de mort, leur deuil soit posthume.

Cela se passe sur un petit territoire peuplé de plus de 2 millions de survivants où il n'y a plus de crèches, plus d'écoles, plus de terrains de jeu, plus de bibliothèques, et où les livres ne servent plus qu'à être brulés pour se protéger quand les nuits sont glaciales ...

Il n'y a plus aucun service civique, aucune infrastructure sportive, sanitaire, sociale ou judiciaire, aucun moyen de transport et il faut parcourir des kilomètres pour recueillir quelques litres d'eau. Il n'y a plus de connexion, plus de distribution d'électricité ou d'eau et la seule interruption de l'alimentation en énergie de l'usine de dessalement d'eau de mer peut être assimilée à un crime de guerre.

Cela se passe presque sans témoins. L'accès à Gaza est interdit à la presse étrangère, des bribes d'exactions sont sauvées, au prix de leurs vies, par d'audacieux journalistes palestiniens, dont plus de 200 ont été tués par des tirs ciblés de l'armée israélienne. La « guerre » de Gaza est la plus « pressocide » et aussi là plus « humanitairocide » de l'Histoire.

Comment le monde peut-il rester indifférent, comment les Israéliens peuvent-ils surmonter la honte de commettre les mêmes crimes que ceux qui avaient failli les faire disparaitre, face au quotidien des Gazaouis devenu ce que leur ministre de la Défense voulait qu'il soit : celui de « bêtes » prises entre le bruit et la fureur, terrées dans des ruines ou des abris de toiles, affamées, traumatisées, et qui chaque jour se battent pour un morceau de biscuit ? Comment comprendre que les « gardiens de l'état civil » des droits de l'homme, acceptent que le gouvernement israélien refuse aux habitants de Gaza le « droit d'avoir des droits » et que depuis trois quarts de siècle la seule nationalité qui leur soit reconnue soit celle de « réfugiés » ?

Que pouvons-nous faire, nous citoyens d'un petit pays dont le PIB représente 6 % de celui d'Israël et dont la voix est à peine audible sur la scène internationale ? Je ne parle pas des autorités politiques, religieuses ou coutumières de notre pays, je parle de chacun d'entre nous, à titre individuel. Car il ne s'agit pas de débat de politique internationale mais de prise de conscience. Puisque nous n'avons ni chars ni avions de 5e génération, servons-nous de l'arme des faibles, la résistance passive, considérée souvent comme dérisoire mais qui qui peut être la plus dévastatrice des armes.

Nous pouvons, et cela avait réussi à Caton l'Ancien, commencer chacune de nos salutations, chacun de nos propos, discours ou exposés par ces mots : « Arrêtez le génocide à Gaza » !

Nous pouvons chaque fois que nous passons à proximité de la représentation diplomatique de l'état d'Israël, cracher cette boule de colère que nous avons dans la gorge, non pas au sol, mais dans un mouchoir de papier que nous jetterons dans la poubelle la plus proche.

Nous pouvons refuser de servir l'ambassade et le personnel diplomatique israéliens, que ce soit à titre de secrétaire, d'agent de service, de chauffeur, de domestique, de vigile... de façon à ce que désormais ils fassent tout par eux-mêmes.

Nous pouvons décliner leurs invitations que ce soit pour une réception, une conférence de presse, un débat, toute offre de prestation de service et surtout les cadeaux empoisonnés qu'ils offrent complaisamment à des Sénégalais complices.

Nous pouvons refuser d'importer ou d'acheter tout produit, de quelque nature qu'il soit, qui soit d'origine israélienne ou qui provienne des colonies israéliennes en Cisjordanie...

Ce ne sont que de « petites » mesures que j'invite les Sénégalais à enrichir, elles ne feront peut-être pas de mal à Israël, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'elles feront du bien à notre conscience.