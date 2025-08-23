Cote d'Ivoire: Non, Patrick Achi n'a pas été nommé Vice-président de la République

Un communiqué largement relayé sur les réseaux sociaux ce vendredi 22 août 2025 prétend que le Président de la République, Alassane Ouattara, aurait annoncé devant l'Assemblée nationale la nomination de Patrick Achi, ancien Premier ministre et député, au poste de Vice-président de la République, en remplacement de Tiémoko Meyliet Koné.

Faux

Aucune communication officielle de la Présidence de la République ou de l'Assemblée nationale ne mentionne une telle décision. Ni le site officiel de la Présidence, ni les canaux habituels de communication du gouvernement (communiqués, réseaux sociaux officiels) n'ont publié une information allant dans ce sens. Le Vice-président Tiémoko Meyliet Koné est toujours en fonction. Les fausses nouvelles liées aux nominations et remaniements sont fréquentes en période pré-électorale. Elles visent souvent à semer la confusion dans l'opinion publique et à nourrir des spéculations politiques.

La bonne information

À ce jour, aucune nomination d'un nouveau Vice-président n'a été annoncée par le Chef de l'État. Des sources proches du gouvernement ont également démenti cette information. Il s'agirait d'un faux document imitant même la signature de la Secrétaire Générale du gouvernement. La Présidence de la République tient à préciser que le décret n°2025-361-2 du 22 août 2025 n'a jamais existé et que cette information relève de la désinformation. Patrick Achi avait été nommé en janvier dernier par décret présidentiel ministre d'Etat, conseiller spécial à la présidence. Lors du 2e congrès ordinaire du Rhdp les 21 et 22 juin, il avait été désigné pour présider ces assises du parti. Il s'agit d'une fake news. Nous invitons les lecteurs à se référer uniquement aux sources officielles pour toute information concernant les institutions de la République.

La Présidence de la République invite, par conséquent, les citoyens à se référer exclusivement aux canaux officiels de communication de l'État pour toute information relative aux décisions et actes officiels du Chef de l'État.