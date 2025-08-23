Cote d'Ivoire: Après le dépôt de sa candidature à la CEI - Affi N'Guessan donne les motivations de sa candidature

Le président du Fpi, Pascal Affi N'Guessan, s'est rendu ,le vendredi 22 août 2025, au siège de la Commission électorale indépendante (Cei) pour procéder au dépôt de sa candidature à la présidentielle d'octobre prochain. Au sein de l'institution, avec les membres de son staff qui l'accompagnaient, il a été reçu par les membres de la Commission permanente, avec à sa tête Kouamé Adjoumani Pierre, le secrétaire permanent.

Conformément aux modalités d'usage et suivant les dispositions de l'article 24 du code électoral, le candidat à l'élection du président de la République a produit une déclaration personnelle de candidature revêtue de sa signature légalisée. Cette pièce maitresse a été accompagnée par plusieurs autres, dont un extrait d'acte de naissance, un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire, une attestation de régularité fiscale...

Ensuite, il a procédé à la signature du bordereau de réception du dépôt de candidatures ainsi que du registre qui atteste son passage au siège de la Cei. « Nous vous prions, M. le candidat, de bien vouloir apposer votre signature sur le bordereau de réception ainsi que sur le registre », a fait savoir le secrétaire permanent.

Dans une première déclaration, au terme de cette phase, le chef de file du Fpi s'est dit heureux d'avoir franchi cette première étape qu'il a qualifiée de cruciale. « C'est un honneur parce que la candidature à une élection présidentielle n'est pas un acte anodin et insignifiant dans le parcours politique des citoyens », a-t-il souligné, assurant qu'il reçoit l'attestation comme la marque d'une étape franchie « dans ce processus que nous souhaitons qu'il nous conduise à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire ».

Affi N'Guessan fera, en outre, une autre déclaration sur le perron de la Cei. Ici, il a traduit sa gratitude aux Ivoiriens qui lui ont accordé leurs parrainages. « C'était une pièce essentielle du dossier de candidature et de nombreuses Ivoiriennes et de nombreux Ivoiriens m'ont renouvelé leur confiance après celle de 2020 afin que je sois présent à cette étape cruciale du processus électoral en Côte d'Ivoire », a-t-il soutenu. Idem à l'endroit des responsables politiques de sa formation politique qui, a-t-il souligné, ont mis le pied à l'étrier pour réussir l'étape de parrainage.

Par ailleurs, il a mis en exergue l'importance capitale que requiert le scrutin électoral du 25 octobre prochain. « C'est une élection importante pour la Côte d'Ivoire parce que nous avons des défis importants à relever », a-t-il précisé.

Pour le reste, en sa qualité de farouche opposant au gouvernement, Affi N'Guessan a passé au vitriol les quinze années de gouvernance du Président Alassane Ouattara. Enfin, il n'a pas manqué de dire qu'il n'est pas exclu qu'il soit le prochain occupant du fauteuil présidentiel, au soir du 25 octobre prochain.