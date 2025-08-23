Cote d'Ivoire: Élection présidentielle 2025 - Les candidats se bousculent pour le dépôt de leurs dossiers

La Commission Électorale Indépendante (Cei) a accueilli, ce vendredi 22 août 2025, au sein de son siège à Abidjan-Cocody II-Plateaux, plusieurs candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2025, qui se sont présentés pour déposer leurs dossiers de candidature. Cette étape cruciale a vu la participation de personnalités politiques telles que Pascal Affi N'GUESSAN, président du Front populaire ivoirien (Fpi), de Kouamé Armand Koffi, ainsi que d'autres aspirants à la magistrature suprême.

Pascal Affi N'GUESSAN a souligné l'importance de ce scrutin pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, insistant sur le fait que le pays fait face à d'importants défis. Il a exprimé sa gratitude envers les Ivoiriens et Ivoiriennes qui lui ont accordé leur parrainage, une « pièce essentielle » de son dossier de candidature. Il a également tenu à saluer les responsables du Front populaire ivoirien (FPI) qui ont parcouru le pays pour collecter les parrainages.

De son côté, Kouamé Armand Koffi a exprimé sa volonté de « reconquérir le pouvoir ». Mettant en avant le concept de souveraineté, il a appelé l'ensemble des Ivoiriens et des politiciens à s'unir et à « regarder tous dans la même direction, et dans le même sens surtout » pour le développement du pays. Il a également fait allusion à sa venue en solitaire pour déposer son dossier, affirmant que « seul, on peut combattre » et que « la lutte est facile ».

Parmi les autres candidats ayant déposé leur dossier ce même jour, on retrouve N'goran Evrard Koffi, Landry N'Goran, Namory Traoré, Konan Jean Remy Athacou et Konan Jean François Ehoussou Kouassi. Dibado Ziallo Paulin a représenté le docteur Konan Athacou Jean Rémy, candidat aux élections présidentielles de 2025.