Cote d'Ivoire: Grand-Bassam/Préparatifs de la COP30 - Des négociateurs ivoiriens en formation

Des experts issus des ministères techniques, du secteur privé, des collectivités et de la société civile échangent sur des thématiques liées au changement climatique.

Dans le cadre des préparatifs à la participation à la 30e Conférence des Parties (Cop) qui est prévue du 10 au 21 novembre 2025 à Belém, au Brésil, le gouvernement a organisé une formation à l'intention des négociateurs ivoiriens. L'atelier, selon une note d'information, s'est déroulé à Grand-Bassam, le 20 août 2025.

Le directeur général du développement durable et de la transition écologique, Dr Aboua Gustave, a au nom du ministre Assahoré Konan Jacques a souligné la nécessité que « mettre tous les acteurs du climat au même niveau d'information et permettre à la Côte d'Ivoire de défendre ses positions » représentait tout l'intérêt des activités préparatoires.

Des activités qui sont organisées chaque année par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, en prélude aux Cop. « L'objectif principal de cette rencontre est de vous préparer à participer plus efficacement, en portant haut et fort les choix et positions de notre pays lors des discussions internationales sur le climat », a-t-il situé.

Le représentant du ministre a de ce fait invité les négociateurs ivoiriens à suivre avec attention les thématiques clés des discussions à savoir : « l'atténuation, l'adaptation, les mécanismes de marché, la transparence, ainsi que la question de pertes et préjudices ».

Cet atelier qui se tient jusqu'au 24 août réunit des experts issus des ministères techniques, du secteur privé, des collectivités et de la société civile qui défendront les intérêts nationaux dans un contexte international marqué par la compétition des idées. Des présentations, des échanges et des exercices pratiques sont entre autres activités qui meublent cette rencontre.

Il est bon d'indiquer que la Côte d'Ivoire attend de cette 30e Conférence des parties des avancées majeures. Il faut citer le renforcement de la mobilisation et l'accès au financement climat, le partage d'expériences et la coopération Sud-Sud et Nord-Nord pour des solutions inclusives, l'effectivité du transfert de technologies climatiques afin que tous les pays puissent accéder à des technologies bas-carbone fiables et abordables.