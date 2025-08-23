Cote d'Ivoire: Gestion des affaires publiques - Des femmes développent leurs compétences en leadership

Renforcer les capacités des acteurs clés y compris des femmes et des jeunes filles en vue de faciliter la prise en compte du genre dans les instances de prise de décisions et de gestion des affaires publiques, contribuant ainsi à la cohésion sociale, est l'objectif principal de l'atelier de formation qui s'est tenu à M'bahiakro, du 20 au 21 Août 2025.

L'atelier est organisé par la direction Genre et Equité en collaboration en collaboration avec la direction régionale du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant du Iffou.

Les participantes issues du département de Mbahiakro en deux jours de travaux, ont développé leurs compétences en leadership et en gestion des affaires publiques. Elles ont été formées sur les notions de genre et développement ; sensibilisées aux droits et aux opportunités disponibles pour les femmes et les jeunes filles dans les instances décisionnelles.

La formation leur a également permises de créer un réseau de soutien et de mentorat entre les participantes pour favoriser une entraide continue. Et de promouvoir des initiatives visant à renforcer la cohésion sociale dans leurs communautés respectives.

La séance de formation selon le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant vise surtout à faire avancer l'égalité de Genre en Côte d'Ivoire. Et à sensibiliser des groupements professionnels des femmes et jeunes, pour intégrer les instances de prises de décisions, de gestion des affaires publiques et de renforcement de la cohésion sociale des populations ivoiriennes conformément à sa feuille de route 2025.