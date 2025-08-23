Cote d'Ivoire: Présidentielle du 25 octobre - Le cardinal Bessi appelle la jeunesse à fuir les armes et choisir l'amour

Dogbo Ignace, cardinal Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, a appelé la jeunesse à prôner l'amour au cours de l'élection présidentielle qui arrive à grands pas.

Au cours de son homélie, à Yamoussoukro, le vendredi 22 août 2025, à la messe des Journées nationales de la jeunesse (Jnj Yakro), il a interpellé les nouvelles générations sur leur rôle dans la présidentielle du 25 octobre prochain. « Dans un pays comme la Côte d'Ivoire où les élections sont devenues une sorte de fatalité, qui produisent la mort, c'est l'occasion pour vous jeunes de vivre l'amour, l'amour sans discrimination », a-t-il insisté.

Le prélat a invité les jeunes à résister à toute forme de manipulation et à se détourner de la violence politique. Dans un ton ferme, il a prévenu : « Ne transformons pas les élections en champs de bataille où se comptent les morts. Fuyez les machettes avec horreur ! Fuyez les armes qui servent à tuer le prochain ! ».

Pour lui, la dignité humaine et la fraternité doivent primer les rivalités partisanes. « Les militants des partis politiques ne sont pas des ennemis ni des monstres, encore moins des assassins ou des gens à assassiner », a-t-il souligné, exhortant la jeunesse catholique à faire de l'amour son signe distinctif dans la société.

Ce message s'inscrit dans une dynamique déjà amorcée par l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs mois, les évêques multiplient déclarations et plaidoyers pour une présidentielle apaisée, allant jusqu'à publier un ouvrage collectif sur les enjeux démocratiques et la paix. En plaçant les jeunes au centre de son discours, le cardinal Bessi rappelle la responsabilité de cette frange de la population, souvent instrumentalisée en période électorale.

Aux jeunes venus des diocèses de Bouaké, Yopougon, Agboville et d'autres pays de la sous-région, l'archevêque métropolitain d'Abidjan a lancé un ultime appel : « N'acceptez sous aucun prétexte que les armes s'invitent à ces élections. Car un homme qui prend les armes contre un autre homme n'est pas un homme, c'est un monstre. Un chrétien qui prend les armes contre son frère n'est pas un chrétien. »