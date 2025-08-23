La téléréalité Mansa Jeunes fait son grand retour avec 16 candidats et un financement exceptionnel de 100 millions de FCFA à la clé. À partir de ce samedi 23 août, les téléspectateurs de Life TV auront l'opportunité de suivre la quatrième saison de ce programme conçu pour propulser les jeunes entrepreneurs africains.

Officiellement lancée le jeudi 21 août à Abidjan, cette saison promet de nouvelles aventures palpitantes. La compétition attire déjà une large audience : plus d'1 million de téléspectateurs chaque semaine, près d'un million de vues cumulées sur Facebook et YouTube, et plus de 280 spots publicitaires diffusés. Avec 6 645 candidatures reçues, seulement 16 candidats ont été retenus après une sélection rigoureuse, tous ayant pour objectif de décrocher le financement tant convoité.

Mansa Jeunes n'est pas qu'un simple concours, mais un véritable tremplin pour les jeunes entrepreneurs. Selon Guy Sawegnon, directeur des programmes de Life TV, et Armand Djété, directeur central des financements et des investissements à Mansa Bank, partenaire principal de l'émission, cette saison représente une occasion unique pour les candidats de structurer et de transformer leurs projets en entreprises viables.

Les 16 candidats sélectionnés auront accès à des masterclasses et devront défendre leurs projets devant un jury d'experts, avec l'espoir de remporter non seulement le financement de 100 millions de FCFA, mais aussi un mentorat personnalisé pour accompagner leur développement.

La précédente saison a vu Farid Ouattara remporter le jackpot, mais cette saison apporte son lot de nouveautés. Pour la première fois, le concours est ouvert aux entrepreneurs de la sous-région, avec quatre candidats étrangers qui participent à cette aventure.

Les six épisodes, d'une heure et demie chacun, débuteront ce samedi 23 août à 20h00, offrant aux téléspectateurs un aperçu de projets variés allant de l'énergie solaire à l'agriculture, en passant par l'élevage et l'informatique. Mansa Jeunes continue ainsi de prouver son efficacité à attirer un large public et à dynamiser l'entrepreneuriat sur le continent africain.

La responsable communication de Forvis Mazars, Fatima Diarra épouse Dedou, a révélé que cette saison a suscité un grand intérêt, avec un total de 6 645 candidatures reçues et 32 projets présélectionnés. Les candidats devront se battre pour convaincre le jury de la viabilité de leurs projets et décrocher le financement, mais aussi bénéficier d'une guidance sur mesure grâce au mentorat offert par Mansa Bank. Closran N'Guessan, directeur stratégie, marketing et communication de Life TV, a confirmé que la saison 4 sera diffusée à raison de six épisodes de 1h30, chaque samedi à 20h00.

Le grand gagnant ne repartira pas seulement avec le financement promis, mais aussi avec une expertise précieuse pour propulser son projet. « Nous réaffirmons notre engagement à accompagner les jeunes qui osent entreprendre et qui contribuent à transformer l'Afrique, impactant ainsi durablement notre continent », a déclaré Armand Djété de Mansa Bank. La compétition est lancée, et Mansa Jeunes s'annonce plus excitante que jamais !