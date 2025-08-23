Madagascar: Céline Ratsiraka décède à 87 ans

Céline Ratsiraka, veuve de l'ancien président Didier Ratsiraka, est décédée à 87 ans. Elle laisse un héritage politique et social marqué par son engagement pour l'égalité.

Céline Ratsiraka, née Velonjara et veuve de l'ancien président Didier Ratsiraka, est décédée hier à l'âge de 87 ans, après avoir été admise depuis quelques jours au Centre hospitalier de Soavinandriana (Cenhosoa), où elle a rendu son dernier souffle. Première dame de Madagascar durant le mandat de son époux, entre 1975 et 1993, puis de 1997 à 2002, elle s'est surtout distinguée par son engagement politique. Avec sa soeur, feue Hortense Raveloson Mahasampo, elle a dirigé la section féminine du parti Arema, fondé par son mari.

Cet engagement politique s'est traduit par des actions concrètes en faveur de l'égalité hommes-femmes. Grâce à son combat, la loi 90-014 a été adoptée en 1990. Fondée sur le concept du «Zara mira» (littéralement partage égal), elle garantit l'égalité des droits entre époux et le droit d'hériter aux femmes, mettant fin à l'ancien principe du «Kitay telo an-dalana», selon lequel l'épouse ne recevait qu'un tiers des biens en cas de divorce. C'est également sous son initiative que sont nés les Akanin-jaza, crèches destinées à accueillir les enfants et alléger ainsi la tâche des mères.

Hommages multiples

Dans la foulée, les hommages se sont multipliés. Le président Andry Rajoelina et son épouse ont exprimé, dans un communiqué de la Présidence de la République, leurs condoléances à la famille Ratsiraka, tout en rappelant le rôle important joué par Céline Ratsiraka dans le pays: « Madame Céline Ratsiraka a marqué durant de nombreuses années la vie nationale par sa dignité, sa discrétion et son engagement indéfectible aux côtés de son époux, dans la joie comme dans les épreuves. »

Dans la même veine, Herivelona Ramanantsoa, l'un des militants de la première heure de l'Arema et ancien ministre sous Didier Ratsiraka, a salué son rôle de formatrice politique auprès des jeunes générations, son engagement dans les actions sociales, notamment les crèches et le programme

« Ny sakafo mitam-pihavanana» destiné aux familles défavorisées, ainsi que son humilité malgré son statut de Première Dame. « La Nation saura reconnaître les nombreuses actions bienfaitrices que tu as accomplies pour le peuple malgache », a-t-il déclaré.

Rinah Rakotomanga, ancienne directrice de la communication de la Présidence, a également rendu hommage à Céline Ratsiraka, évoquant son engagement auprès des jeunes militants et des femmes, à travers la formation, les ateliers et les actions sociales. Elle a souligné sa bienveillance, son humour et son charisme, même durant les années d'exil en France.

L'ancien député et chanteur Paul Bert Rahasimanana, dit Rossy, un des partisans de Ratsiraka, a quant à lui parlé de « l'exemple d'une femme fidèle, simple, marrante et pleine d'humour », pour évoquer le caractère de la veuve de l'Amiral. Des ONG telles que Nifin'Akanga ont également salué Céline Ratsiraka comme « une pionnière de l'égalité ».