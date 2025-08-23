Afrique: CHAN 2024 - Les Barea réalisent un exploit face au Kenya

À l'issue d'un quart de finale palpitant, Madagascar a déjoué les pronostics en éliminant le Kenya, pays hôte et grand favori du CHAN 2024, après la séance de tirs au but.

Les Barea ont déplacé une montagne. Après un match nul (1-1) à l'issue du temps réglementaire et des prolongations, ils se sont imposés (4-3) aux tirs au but. Ils ouvrent ainsi les portes d'une demi-finale historique, devant des milliers de Kényans réunis au stade du Centre sportif international Moi de Kasarani, à Nairobi.

Il était exactement 17h01, dans la capitale kényane, lorsque l'arbitre a donné le coup d'envoi du premier quart de finale du CHAN 2024. Au coup d'envoi, beaucoup prédisaient une défaite écrasante des Malgaches, à l'exception des fervents supporters des Barea. Dès la 2e minute, un coup franc a obligé Toldo à concéder un corner. Pendant un quart d'heure, les Barea ont plié, jouant bas et subissant la pression adverse.

Puis, peu à peu, ils ont relevé la tête. À la 19e, une première incursion malgache a fait frissonner le public, avant que la possession du ballon ne bascule en faveur des Barea : 58 % contre 42 % à la demi-heure.

Le premier acte, riche en duels mais pauvre en occasions franches, s'est alors achevé sur un score vierge (0-0). Les statistiques illustraient l'équilibre : Madagascar a réussi 254 passes contre 219 pour le Kenya, mais sans parvenir à concrétiser.

Historique pour le football malgache

La seconde période a vite basculé. À la 48e, sur un coup franc bien exploité et après une intervention tardive de la défense malgache, Omija a ouvert la marque pour les Harambee Stars. Le stade a explosé, et les Barea a semblé vaciller. Un deuxième but est même refusé aux locaux pour une faute sur Rado (51e). Pendant plus de dix minutes, Madagascar est resté acculé dans son camp, peinant à remonter le ballon.

Mais l'abnégation des hommes de Rôrô Rakotondrabe est récompensée. À la 66e, une main kényane dans la surface a offert un penalty. Fenohasina a assumé sa responsabilité en égalisant d'un tir précis (1-1). Toldo a sauvé les siens à la 80e, déviant sur sa barre un ballon dangereux. Après cinq minutes d'arrêt de jeu, les deux équipes ont filé en prolongation.

Les trente minutes supplémentaires ont été oppressantes. Madagascar a été sur le point de prendre l'avantage à travers Toky Niaina (102e), mais son tir s'est envolé. De leur côté, les Harambee Stars ont vu leur salut repoussé sur la ligne par Rado (105e). Le suspense demeurait entier. Ni les coups francs malgaches (114e, 116e) ni les assauts kényans n'ont rien changé à la donne (1-1). Place à la séance de tirs au but. La loterie a souri aux Barea. Après un début équilibré, les Malgaches sont restés lucides. Tony, Lalaina et Fenohasina ont marqué, avant que Toky Niaina, puis le dernier tireur n'assurent le succès. Le Kenya, crispé, a manqué ses deux dernières tentatives. Score final : 5-4 pour Madagascar.

Dans un silence de cathédrale, les Barea ont exulté, drapeau au vent. Ils venaient de faire tomber le favori, à domicile, dans un scénario hitchcockien. « C'est un rêve, mais aussi la récompense d'un travail collectif », déclare Fenohasina.

Avec cette victoire, Madagascar s'est offert une demi-finale historique au CHAN après celle de l'édition 2022 et a confirmé son statut d'outsider capable de renverser les montagnes. Plus qu'un exploit, c'est une preuve que le football malgache sait désormais écrire ses plus belles épopées sur les plus grandes scènes.