Madagascar: Court métrage - Le film « Debout ! » primé à Londres et à Austin

Primé à Londres et à Austin, le court-métrage « Debout ! » de Felana Rajaonarivelo enchaîne les distinctions. Ce film engagé souligne la force de quatre femmes en situation de handicap.

La réalisatrice Felana Rajaonarivelo signe un véritable exploit international avec son court-métrage « Debout ! », couronné à Londres et à Austin, hier et avant-hier, en attendant le résultat à Durban. Un film engagé qui célèbre la force et la dignité de quatre femmes en situation de handicap. Il vient de remporter un total de cinq prix au London Indie Film Festival, clôturé le 21 août dernier. Sélectionné dans quatre catégories comme Women's Film, Film on Disability Issue, Photography et Short Film, le film a remporté haut la main chacun de ces prix, assortis d'une mention honorable. Une consécration pour Felana Rajaonarivelo, déjà distinguée en juillet au Caravan International Film Festival, où son oeuvre avait décroché le premier prix dans la catégorie « Film sur la question du handicap ».

L'émotion était à son comble lorsque la cinéaste a découvert la nouvelle à l'aéroport de Durban, où elle assistait à un autre festival, Power24 International Film Festival.

« Mon coeur battait très fort. Après plusieurs minutes de connexion instable, le mail s'est enfin ouvert... et mes larmes ont coulé. J'espérais juste une nomination ou une mention spéciale, mais Dieu est grand : ce sont beaucoup de prix », confie-t-elle depuis Durban.

Deux prix à Austin

Et la moisson de distinctions ne s'arrête pas là. Hier encore, la réalisatrice a reçu la confirmation de deux nouvelles récompenses au Austin International Art Festival, où Debout ! a été sacré Best Women Empowerment Short et Best Social Justice Short Film pour la saison de juillet 2025. À travers ce court-métrage, Felana Rajaonarivelo met en lumière quatre femmes aux personnalités singulières, unies par leur force intérieure malgré le handicap.

Debout ! ne parle pas de victimisation, mais d'une célébration de la vie et de la résilience. Chaque détail du film a été pensé pour toucher l'émotion du spectateur : une narration sincère, des images baignées de lumières naturelles, une colorimétrie chaleureuse et une musique originale signée par ses frères, en collaboration avec des artistes tels que Mika, Rajery, ainsi que l'équipe de Fireflies et Canal+ Madagascar.

« Ce que j'ai remarqué, c'est que le thème a beaucoup été apprécié à l'étranger. Ce film engagé montre que, peu importe les épreuves, ces quatre femmes restent debout», souligne la réalisatrice. Avec ces victoires internationales, Debout! confirme son statut d'oeuvre majeure du cinéma malgache contemporain et ouvre la voie à une reconnaissance encore plus large pour les films engagés venus de la Grande Île. Ce jour, la réalisatrice attend encore le verdict du festival à Durban pour Debout !.