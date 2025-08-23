Madagascar: Antananarivo - Un faible taux de réussite se profile au bac

La délibération du baccalauréat pour la province d'Antananarivo a eu lieu, hier, à l'université d'Antananarivo. La proclamation des résultats est attendue ce week-end.

Le taux de réussite au baccalauréat dans la province d'Antananarivo connaît un recul assez remarquable cette année. 47,4 % des candidats inscrits ont réussi l'examen, selon le rapport du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, hier. En 2023, 57 % des candidats avaient obtenu leur diplôme, contre 56 % en 2024. Cette baisse intervient dans un contexte où la barre de délibération a été relevée. « Le choix a été entre 9,75 et 10/20. Après discussion, la moyenne minimale requise votée a été de 10/20. Si la note de 9,75 avait été retenue, le taux de réussite serait élevé », confie un correcteur.

Les membres du jury du baccalauréat dans la province d'Antananarivo ont fait preuve de plus d'exigence lors de cette session 2025. Ils ont fixé une note de délibération supérieure à celle des années précédentes pour l'admission à cet examen officiel. « Cette décision a été prise en pensant à l'avenir. Des enseignants d'université ont indiqué que lorsque la note de délibération est fixée à 10/20, il est constaté que le niveau des étudiants dans les universités augmente », confie un correcteur. Un autre ajoute : « Cette augmentation de la note de délibération doit contribuer à améliorer la qualité du baccalauréat. Le niveau intellectuel des bacheliers sera ainsi bien meilleur. »

Fraudes

Un autre correcteur ayant assisté à cette délibération raconte que cette décision a été prise suite à l'affluence des procès-verbaux sur les fraudes et les tentatives de fraudes. « La note de délibération ne doit pas être divulguée. Elle doit rester au niveau des membres du jury », selon des sources officielles. D'autres enseignants estiment que c'est réellement le niveau des élèves qui baisse d'année en année.

Les résultats publiés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique montrent également un taux de réussite assez faible pour le baccalauréat général. Il est de 45,78 %, tandis que le taux de réussite du baccalauréat technique est de 70 %. Les candidats de la série C, de la série L et de la série OSE ont obtenu un taux de réussite de plus de 50 % (67 % pour la série C, 64 % pour la série L et 53 % pour la série OSE). Les autres séries ont un taux de réussite de près de 40 %.

Les candidats inscrits dans la province d'Antananarivo retiennent leur souffle. La proclamation officielle des résultats se ferait dans la matinée du dimanche, selon une source auprès de l'université d'Antananarivo. « La publication se fera simultanément à Antananarivo et dans les zones périphériques », explique cette source.