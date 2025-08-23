Madagascar: Wan Peng - « La Chine sera toujours du côté de la paix »

Le Chargé d'affaires de l'Ambassade de Chine à Madagascar, Wan Peng, a réaffirmé le rôle central de la Chine dans la promotion et la préservation de la paix mondiale. À l'occasion d'un colloque pour marquer victoire lors de la Seconde Guerre mondiale antifasciste, organisé hier à l'Institut Confucius d'Antananarivo, il a insisté sur l'engagement de son pays à privilégier la diplomatie et la négociation plutôt que le conflit armé.

« La Chine ne mène jamais de guerre d'invasion. Nous cherchons toujours à résoudre les différends par le dialogue, y compris dans le cadre des problèmes de frontières avec nos voisins », a-t-il déclaré.

Wan Peng a par ailleurs rappelé que le monde fait maintenant face à de nouveaux combats, à savoir le dérèglement climatique, les épidémies ou encore le déséquilibre du développement. Des combats qui nécessitent la solidarité et l'entraide, selon ses dires.

Le colloque d'hier a rassemblé des enseignants-chercheurs issus de différentes institutions universitaires. Parmi eux, le Dr Denis Alexandre Lahiniriko, représentant la mention Histoire de l'Université d'Antananarivo, et Lovamalala Randriantavy, doyenne de la Faculté de Droit et des Sciences politiques, ont participé aux échanges. L'événement visait à sensibiliser les étudiants sur l'importance de la paix et sur leur rôle en tant que futurs acteurs de la société dans sa préservation.