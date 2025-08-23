Madagascar: Rugby - Coupe de Madagascar - Derby FTM-Mang'Art à l'affiche des quarts

Les deux clubs de rugby de Manjakaray s'affronteront pour une énième fois dimanche. Leur duel dure depuis 2021, toujours remporté par le FTM.

a ce dimanche, à partir de 11 heures, au stade Makis à Andohatapenaka, à l'occasion des quarts de finale de la Coupe de Madagascar de rugby à XV. Le champion en titre, FT de Manjakaray (FTM), retrouve son voisin de quartier, Mang'Art, dans un duel fratricide qui promet intensité et rivalité.

Depuis trois ans, les confrontations directes penchent nettement en faveur du FTM : victoire 56-35 en septembre 2021, puis 40-24 en avril 2023. Plus récemment, en championnat, les hommes de Manjakaray ont infligé un cinglant 62-6 à leurs rivaux, confirmant ainsi leur supériorité.

Pourtant, l'équilibre des forces pourrait être légèrement modifié. Le FTM, fort de son statut de champion national, doit composer avec une instabilité interne: plusieurs cadres ont déjà quitté le club, à l'image de Jean Yves Randriamalala et Roméo. D'autres, comme Pasy et Tsioribe, pourraient bientôt suivre.

« Nous ne minimisons pas la rencontre. Nous sommes le champion de Madagascar en titre et nous avons un statut à défendre. Nous sommes prêts à aller chercher la victoire », insiste Antonio Andrianiaina Rabearison, entraîneur du FTM.

Pour lui, l'enjeu est clair : assurer la qualification pour le dernier carré et confirmer que son club reste la référence nationale.

Une revanche à saisir

Du côté de Mang'Art, l'occasion est belle de déjouer les pronostics et d'effacer les défaites passées. L'entraîneur, Mbolatiana Rakotomamy dit Maître Tôro, veut croire à un coup d'éclat.

« C'est un duel entre deux clubs qui se connaissent bien. Nous sommes prêts à défier le champion de Madagascar en titre. Nous avons des joueurs capables de bousculer cette équipe du FTM. En outre, quelques joueurs clés de l'année passée ne font plus partie de ce club, donc c'est une occasion à saisir. »

Mang'Art n'a rien à perdre et tout à gagner en ce début de saison. Le poids de l'histoire est contre lui, mais l'espoir d'une revanche anime le groupe. La fraîcheur d'une formation qui progresse d'année en année pourrait compenser l'expérience et la position confortable du champion sortant.

Le stade Makis s'apprête ainsi à vibrer au rythme d'un derby de haute intensité. Entre l'orgueil du FT Manjakaray et l'ambition de Mang'Art, ce quart de finale du Top 8 pour la Coupe de Madagascar s'annonce comme l'un des chocs les plus électriques de la compétition.

Calendrier :

09 heures : Cosfa contre 3FB ; 11 heures : FTM contre Mang'Art ; 13 heures : TAM contre Uscar ; 15 heures : TFA contre TFMA.