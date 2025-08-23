Madagascar: Innovation - Des drones à la rescousse de l'agriculture

L'agriculture s'ouvre à une nouvelle ère avec l'arrivée des drones. Le vendredi 22 août, la salle d'Andraharo a accueilli la cérémonie de remise du Prix Fonds Pierre Castel 2025. En présence de Matthieu Seguin, directeur général de Star Madagascar, journalistes, partenaires et invités se sont réunis pour célébrer l'innovation au service de l'agriculture.

Le grand lauréat de cette édition est Rakotojoely Andriantsitohaina, fondateur de Techni Drones. Son projet propose d'utiliser les drones pour transformer les pratiques agricoles à Madagascar.

L'entreprise a commencé dans la protection de l'environnement avant d'élargir ses activités vers l'agriculture et l'élevage. Les drones permettent de cartographier les terrains, d'évaluer la qualité du sol, de planifier l'irrigation et de suivre les cultures. Pendant la saison, ils contrôlent la croissance des plantes, estiment les rendements et signalent les besoins en eau ou en traitements phytosanitaires.

« Notre objectif est de rendre ces outils accessibles au plus grand nombre, pas seulement aux grandes exploitations », explique Rakotojoely. Dans un pays où 80 % de la population vit de l'agriculture, et où les routes rendent souvent les déplacements difficiles, les drones représentent une solution efficace et adaptée.

Le jury du Prix Pierre Castel, qui met en valeur les innovations agricoles, a été séduit par cette approche. Sur trois cent treize candidats, six finalistes ont été retenus à Madagascar, et Techni Drones a remporté la première place nationale. Le lauréat reçoit 25 000 euros, soit environ 125 millions d'ariary, pour investir dans du matériel, former ses équipes et développer ses activités.

« Ce projet peut profiter à tous les Malgaches, car il touche directement le secteur agricole », souligne Diana Rasoanaivo, responsable communication et relations institutionnelles externes chez Star Madagascar.

En plus de ce soutien financier, le lauréat bénéficiera d'une formation en gestion et d'une intégration dans un réseau entrepreneurial. Il représentera également Madagascar lors de la compétition africaine du Prix Pierre Castel en septembre, à Abidjan.