Madagascar: Infrastructures - L'appel d'offres sur le flyover d'Anosizato relancé

L'État malgache cherche activement des entrepreneurs pour la construction du flyover d'Anosizato, dont l'appel d'offres a été récemment relancé. L'annonce a été faite par la ministre de l'Économie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, lors de la visite du président de la Banque arabe de développement économique en Afrique (Badea), Abdullah Almusaibeeh, dans le cadre du sommet de la SADC la semaine dernière.

Cet appel d'offres, déjà lancé à deux reprises, n'avait pas jusqu'ici reçu de propositions conformes aux exigences de la Badea. Selon la banque, au moins trois soumissionnaires doivent être des entreprises africaines ou arabes. Le premier appel d'offres, lancé en septembre 2023, n'avait pas répondu à ces critères, tandis que le second, en 2024, n'avait été validé que par un seul candidat. L'État a donc dû renégocier les termes de l'accord avec la Badea avant de relancer le processus.

Très attendus

Malgré ces retards, des travaux préparatoires ont déjà débuté. « Nous avons signé le contrat relatif à l'étude, au contrôle et à la surveillance du projet », précise la ministre, ajoutant qu'une partie du financement, estimée à 25,2 millions de dollars, a déjà été utilisée.

La construction de l'échangeur d'Anosizato comprend plusieurs volets : le flyover, quatre rampes d'échangeur, quatre bretelles, un nouveau pont parallèle au pont existant sur le fleuve Ikopa, ainsi que l'aménagement de la RN1 en 2x2 sur 1,8 km et de la RN58A en deux voies sur 8,5 km, avec les infrastructures annexes. Ces travaux, très attendus par les usagers, devraient contribuer à fluidifier la circulation dans la capitale.

Pour les habitants d'Antananarivo, ce projet est une attente de longue date. « Chaque matin, je passe des heures dans les embouteillages autour d'Anosizato. Si ce flyover voit enfin le jour, cela changera complètement notre quotidien », témoigne Lanto, usager régulier de l'axe.