Madagascar: L'État félicite l'équipe nationale

23 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Après la qualification de l'équipe nationale malgache pour les demi-finales, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdoulah Marson Moustapha s'est érigé en porte-parole de l'État en félicitant les Barea et les membres du staff à la suite de cette qualification, obtenue au terme d'une grande bataille acharnée face au Kenya. Le ministre se projette déjà vers les demi-finales et encourage toute l'équipe à rester concentrée sur la prochaine rencontre.

« Ce succès est le fruit d'une solidarité sans faille entre les joueurs, l'encadrement technique et le staff dirigé par l'entraîneur national. La détermination affichée sur le terrain témoigne d'un travail de fond et d'une volonté commune de hisser haut les couleurs du pays », confie le premier responsable du sport et de la jeunesse malgaches.

L'équipe nationale bénéficie également d'un accompagnement constant des institutions, avec en tête le soutien affiché du président de la République, Andry Rajoelina, premier supporter des Barea. Une victoire qui dépasse le simple cadre sportif et renforce la fierté nationale à l'approche de l'étape décisive des demi-finales.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.