Madagascar: L'État félicite l'équipe nationale

Après la qualification de l'équipe nationale malgache pour les demi-finales, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdoulah Marson Moustapha s'est érigé en porte-parole de l'État en félicitant les Barea et les membres du staff à la suite de cette qualification, obtenue au terme d'une grande bataille acharnée face au Kenya. Le ministre se projette déjà vers les demi-finales et encourage toute l'équipe à rester concentrée sur la prochaine rencontre.

« Ce succès est le fruit d'une solidarité sans faille entre les joueurs, l'encadrement technique et le staff dirigé par l'entraîneur national. La détermination affichée sur le terrain témoigne d'un travail de fond et d'une volonté commune de hisser haut les couleurs du pays », confie le premier responsable du sport et de la jeunesse malgaches.

L'équipe nationale bénéficie également d'un accompagnement constant des institutions, avec en tête le soutien affiché du président de la République, Andry Rajoelina, premier supporter des Barea. Une victoire qui dépasse le simple cadre sportif et renforce la fierté nationale à l'approche de l'étape décisive des demi-finales.