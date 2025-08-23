Madagascar: Enseignement supérieur - Des polytechniciens conçoivent des solutions innovantes

23 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Le talent et la créativité des étudiants de l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo (ESPA) sont mis en avant à l'Orange Digital Center de la Gare Soarano, hier et aujourd'hui, à l'occasion du Salon de l'électronique. Cet événement met en évidence leur capacité à transformer des idées en solutions concrètes, adaptées aux réalités malgaches.

Plusieurs projets ingénieux y sont présentés. Parmi eux, un tableau de bord pour vélo capable de calculer la vitesse grâce à un système associant aimant et capteur. Autre réalisation marquante : un générateur hybride imaginé pour pallier les fréquentes coupures d'électricité. Ce dispositif combine panneaux solaires, batterie et mécanisme intelligent, qui prend automatiquement le relais en cas de panne tout en stabilisant la tension.

Un autre groupe d'étudiants a relevé le défi de fabriquer un simulateur de conduite à partir de matériaux de récupération tels que le bois, le plastique et le métal. Fruit d'un mois et demi de travail, cet équipement reproduit les conditions d'un apprentissage en auto-école, mais peut être utilisé n'importe où, même à domicile. « Notre objectif est de permettre à chacun d'apprendre à conduire sans avoir à se rendre dans une auto-école », expliquent ces concepteurs.

Ce salon illustre l'ingéniosité et la créativité des futurs ingénieurs malgaches, capables de proposer des solutions technologiques innovantes et accessibles, au service du développement du pays.

