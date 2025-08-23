Madagascar: Danse - Pulse 2025 - L'art du mouvement au coeur du partage

La danse s'invite à l'Institut Français de Madagascar (IFM) du lundi 25 août au samedi 13 septembre, avec Pulse 2025, l'Avant-Temps Forts Danse. Ce programme se présente comme un véritable souffle artistique, pensé à la fois pour les professionnels et pour le grand public.

Au coeur de ce dispositif, l'accompagnement des artistes occupe une place essentielle : Pulse leur offre des espaces de résidence pour développer leurs projets de création et de recherche. Véritable laboratoire d'idées, il stimule la scène chorégraphique tout en favorisant les échanges entre créateurs.

Mais Pulse, c'est aussi un temps de transmission et de partage. Des ateliers gratuits et ouverts à tous permettront au public de s'initier à différentes disciplines, allant du dancehall à la breakdance & moringue, en passant par l'afro. Des master classes encadrées par des artistes confirmés viendront enrichir cette expérience collective.

Enfin, la dimension festive n'est pas oubliée : grande battle hip-hop et spectacles viendront électriser la programmation, confirmant la vocation de Pulse à faire de la danse un langage universel.

Cette édition accueillera notamment 7ven Kriptic, artiste jamaïcain spécialisé en dancehall, aujourd'hui basé en France, Set Shany Arzeus, danseur et chorégraphe réunionnais reconnu, également engagé dans le développement culturel.

Avec Pulse 2025, l'IFM d'Analakely se transforme en une scène ouverte, où artistes et publics se rencontrent, s'inspirent et vibrent ensemble au rythme de la danse.