Madagascar: Imerintsiatosika - Appel à témoins après une découverte macabre

Un drame s'est produit jeudi soir à Imerintsiatosika. Le corps sans vie d'une femme a été découvert au niveau de la montée du Karting, loin des villages environnants. Les circonstances de sa mort restent pour l'instant inconnues, et aucune pièce d'identité n'a été retrouvée sur les lieux.

La dépouille a été transférée à la morgue du Centre de santé de base de niveau II d'Imerintsiatosika pour les premières constatations médico-légales. Afin de permettre une identification rapide, les autorités sanitaires et judiciaires diffusent une description de la victime.

Selon elles, celle-ci portait un haut gris et un jean foncé. Sa main gauche était ornée de plusieurs bagues et d'un bracelet argenté, des éléments qui pourraient aider ses proches à la reconnaître. Des tissus colorés étaient également disposés près de ses pieds, suggérant qu'il pourrait s'agir d'effets personnels.

La police judiciaire invite toute personne ayant des informations ou reconnaissant la victime, à se manifester dans les plus brefs délais. Les enquêteurs s'efforcent de faire la lumière sur les circonstances de ce décès.