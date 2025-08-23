Nigeria: Le pays a renvoyé 102 cybercriminels étrangers arrêtés à Lagos

Alors qu'Interpol a annoncé l'arrestation de plus de 1209 cybercriminels dans un vaste coup de filet dans plus de 18 pays africains, le Nigeria a annoncé le rapatriement de 51 nouveaux ressortissants étrangers condamnés pour cyberterrorisme et fraude sur internet.

Sur les réseaux sociaux, les photos publiées par la Commission des crimes économiques et financiers du Nigeria montrent une cinquantaine d'hommes, sac sur le dos, attendant leur vol à l'aéroport de Lagos. Ce sont 50 ressortissants chinois et un Tunisien. Ils font partie des 192 cybercriminels étrangers condamnés pour cyberterrorisme et fraude sur internet. Tous arrêtés lors de l'Opération coup de poing « Eagle Flush » en décembre 2024.

En tout plus de 800 suspects avaient été arrêtés pour le même motif. Ils sont auteurs d'arnaques sentimentales, ont fait croire à de fausses histoires d'amour en ligne pour soutirer de l'argent à leurs victimes ou les ont poussés à de faux investissements dans la cryptomonnaie.

Cela porte à 102 le nombre total de ressortissants étrangers condamnés rapatriés dans le cadre de l'opération en cours qui a débuté le vendredi 15 août 2025. D'autres rapatriements sont prévues dans les jours à venir.

Ces dernières années, le Nigeria a intensifié sa lutte contre les escrocs en ligne et démantelé plusieurs réseaux de jeunes cybercriminels, connus localement sous le nom de « Yahoo Boys ».