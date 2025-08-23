Cote d'Ivoire: Présidentielle - Les dates à retenir

En Côte d'Ivoire, le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Le scrutin comporte deux tours. Voici les principales dates à retenir.

Vendredi 25 juillet - 26 août 2025: collecte des parrainages citoyens. Chaque candidat doit être parrainé par une liste d'électeurs représentant 1% de l'électorat local, dans au moins 50% des régions et dans les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, les capitales économique et politique de la Côte d'Ivoire.

Mardi 26 août 2025 : fin du dépôt des candidatures. Les dossiers, qui comprennent notamment la liste des parrainages citoyens, une caution de 50 millions de francs CFA - environ 76 000 euros - et des documents d'identité, sont réceptionnés par la Commission électorale indépendante (CEI), qui les transmet ensuite au Conseil constitutionnel pour examen.

Mercredi 10 septembre 2025 : le Conseil constitutionnel a jusqu'à cette date pour publier la liste définitive des candidats.

La date d'ouverture de la campagne électorale et sa durée sont fixées par décret en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission électorale indépendante (CEI). Durant cette période, chaque candidat a un accès égal aux médias publics et privés.

Samedi 25 octobre 2025 : Premier tour de l'élection présidentielle.

Entre le dimanche 26 et le jeudi 30 octobre 2025 : Publication des résultats provisoires au niveau national, par la CEI. Démarre ensuite une période de contentieux et d'examen des réclamations.

Pour être élu dès le premier tour, un candidat doit obtenir une majorité absolue des suffrages exprimés.

Samedi 29 novembre : Deuxième tour de l'élection présidentielle.

Présidentielle ivoirienne : mode d'emploi La présidentielle ivoirienne est une élection au suffrage universel direct. Tout citoyen, âgé de 18 ans ou plus, inscrit sur les listes électorales, peut voter. 8,7 millions de personnes sont inscrites selon un la liste définitive publiée en juin 2025.

Le jour du scrutin, chaque électeur se rend dans un bureau de vote, muni de sa carte d'électeur et d'une pièce d'identité. Dans l'isoloir, il/elle coche son choix sur un bulletin unique, qu'il/elle glisse ensuite dans l'urne. Enfin, chaque électeur trempe son index dans de l'encre indélébile.

A la clôture du vote, le président de bureau procède au dépouillement en présence des représentants des candidats.