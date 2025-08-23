Afrique: 85% de la population mondiale confrontée aux incendies est sur le continent, selon une étude

L'Afrique est particulièrement exposée aux incendies. C'est ce que montre une étude internationale publiée vendredi 23 dans la revue scientifique américaine Science. Le continent africain concentre 85% de la population mondiale directement confrontée aux feux.

C'est un phénomène qui passe largement sous les radars médiatiques, et cette étude a le mérite de le souligner : l'Afrique brûle. Les deux tiers des surfaces incendiées dans le monde se trouvent sur le continent africain, même si le nombre d'incendies y diminue, parce qu'il y a moins de culture sur brûlis, selon l'étude, et parce que le développement des zones agricoles fragmente les savanes - les champs cultivés servent en quelque sorte de coupe-feu.

Mais il y a un paradoxe ; moins de surfaces incendiées, et pourtant, davantage de populations exposées... C'est en raison de la croissance démographique, des migrations : les humains colonisent des zones sauvages pour y habiter, et se retrouvent ainsi davantage exposés aux flammes, en particulier en Afrique tropicale.

La République démocratique du Congo parmi les pays les plus touchés

La moitié de la population mondiale confrontée directement aux incendies vit dans cinq pays africains : la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud, la Zambie, le Mozambique et l'Angola. Ce qui représente plus de 200 millions de personnes en 20 ans.

Et dans ce chiffre, on ne compte pas les populations exposées aux conséquences des incendies, les fumées toxiques qui voyagent sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Selon une autre étude publiée l'an dernier, la pollution de l'air provoquée par les incendies tue chaque année, en Afrique sub-saharienne, plus de 500 000 personnes.