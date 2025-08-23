Sénégal: Le journaliste Doudou Coulibaly en détention et poursuivi pour offense

Le chroniqueur sénégalais Doudou Coulibaly dort en prison ce week-end, poursuivi pour avoir tenu des propos injurieux contre Recep Tayyip Erdogan et Ousmane Sonko. Un dossier qui s'ajoute à une série de poursuites contre la presse ces derniers mois.

Au Sénégal, le journaliste et chroniqueur de la chaîne Public.sn, Doudou Coulibaly a été placé sous mandat de dépôt jeudi 21 août 2025. Il est poursuivi pour offense à un chef d'État étranger et offense à une personne ayant les prérogatives du chef de l'État sénégalais.

Dans une émission, il avait accusé le président turc Recep Tayyip Erdogan de liquider des opposants et avait ensuite évoqué les relations entre le dirigeant turc et le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko en disant « les bandits s'attirent ».

Également directeur des programmes à la radio municipale de Dakar, Doudou Coulibaly passera le week-end en prison et sera jugé en flagrant délit lundi. Ses proches s'inquiètent, évoquant des problèmes de santé.

Inquiétude concernant la liberté d'expression

Ces derniers mois, plusieurs journalistes et hommes politiques ont été poursuivis et incarcérés. Le chroniqueur Bachir Fofana a été condamné en juillet à deux mois de prison avec sursis pour diffusion de fausses nouvelles. Badara Gadiaga, lui, attend d'être jugé pour « discours contraire aux bonnes moeurs ».

Un climat qui inquiète de nombreux observateurs qui considèrent que la liberté d'expression est entravée. Selon Moundiaye Cissé de l'ONG citoyenne 3D, on assiste à une « banalisation de la prison » avec de plus en plus de peines déguisées.