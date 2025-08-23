Guinée: Les sinistrés de la catastrophe de Manéah dans l'attente de nouvelles de leurs proches et d'un nouveau toit

23 Août 2025
Radio France Internationale
Par Moktar Bah

En Guinée, depuis le soir du 21 août, la sous-préfecture de Manéah dans les périphéries de Conakry, retient son souffle. Des dizaines de personnes sont encore sous la boue suite à l'éboulement du flanc du mont Kakoulima. Les autorités guinéennes, le Premier ministre Amadou Oury Bah et le président du Conseil national de la transition, Dansa Kourouma, se sont relayés sur le site pour apporter réconfort moral aux familles des sinistrées.

En Guinée, c'est une véritable course contre-la-montre depuis le 22 août sur le lieu du sinistre, au pied du mont Kakoulima, en périphérie de Conakry. Des centaines de personnes au regard triste et inquiet observent les mouvements des pelleteuses et scrutent sous les tôles froissées soulevées par les engins, espérant retrouver un proche. Mory Kourouma désespéré, peine à tenir debout. « Moi, ma petite soeur est dedans avec deux filles. Ils sont tous là. J'ai perdu quatre personnes ».

Moyens rudimentaires

Laye Sako a perdu sept de ses proches encore ensevelis dans la boue. Il dénonce les moyens rudimentaires utilisés pour sortir les victimes et d'éventuels survivants. « J'ai perdu la soeur de ma maman, elle est là, elle est dans le trou. On ne l'a toujours pas revue avec ses enfants. On a perdu sept personnes qui sont toujours dedans. Il faut qu'on nous aide à retrouver leurs corps ».

Ibrahima Kalil Konaté lance un appel à l'État pour reloger les rescapés. « Mon frère est là. Ils sont deux personnes, N'Fally Doumbouya et Mory Doumbouya. Ils ont perdu toute la famille, on attend Dieu. On demande à l'État de nous aider à avoir un lieu d'habitation parce que tout est parti ».

Trois jours après le drame, les autorités guinéennes ont mis en place un comité de crise qui est appelé à siéger en permanence pendant toute cette période des pluies.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.