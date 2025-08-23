Ile Maurice: Les ressources humaines appelées à s'adapter aux nouvelles technologies

L'Association of Human Resource Professionals of Mauritius (MAHRP) organise depuis hier son congrès annuel de deux jours, AXCON 2025, au Preskil Island Resort sous le thème «Future skills: Designing tactical strategies for future readiness».

Plusieurs invités de marque étaient présents, hier, dont le junior minister aux Finances, Dhaneshwar Damry, le gouverneur de la Banque de Maurice, Rama Sithanen, le président du National Institute of Personnel Management India, le Dr M. H. Raja, et le secrétaire général de la Confédération internationale des associations de ressources humaines, Vishwesh Kulkarni.

Cet événement réunit les professionnels des ressources humaines (RH) pour discuter et élaborer des stratégies en fonction des demandes évolutives de la maind'oeuvre moderne. Parmi les thématiques débattues figurent «L'Intelligence Artificielle et l'Humain», «The Talent required for an AI-Dominant Future» et «Empowering Tomorrow's Workforce: AI-Driven Strategies for Smart Recruitment, Skill Growth & HR Intelligence».

Areff Salauroo, président de la MAHRP et Chief Executive Officer de La Sentinelle Ltd, a, dans son discours d'ouverture, déclaré : «Notre association doit anticiper l'avenir et identifier la manière dont notre profession évoluera afin de s'adapter aux nouvelles attentes des salariés, aux valeurs sociétales, au paysage réglementaire et aux modes de travail. Il est grand temps de comprendre que les compétences futures sont essentielles à la compétitivité, qu'elles sont essentielles au développement réussi et efficace des organisations dans un monde hautement dynamique. Il est de notre responsabilité de préparer nos employés, nos entreprises et nousmêmes pour le futur.»

Dhaneshwar Damry a lui mis l'accent sur l'approche «visionnaire» du gouvernement, qui vise à créer une stratégie d'investissement durable et transformatrice visant à assurer la stabilité et la croissance économiques futures du pays. Au coeur de cette vision se trouve la création d'un Future Fund, qui sera créé dans deux ou trois ans, inspiré de fonds souverains performants comme ceux de l'Australie et de Singapour.

Ce fonds accumulera des réserves et investira stratégiquement dans des secteurs porteurs d'emplois et de devises. Le Future Fund représente un outil essentiel de cette vision, conçu pour stabiliser l'économie, stimuler la croissance, et garantir la résilience et la compétitivité de Maurice dans les décennies à venir. Le gouvernement prévoit d'allouer une partie des fonds des Chagos à ce fonds, a déclaré le junior minister Damry.

Interrogé par les journalistes sur les possibilités immenses de l'intelligence artificielle (IA), Dhaneshwar Damry a concédé qu'il y aura certes des pertes d'emploi dans certains secteurs, mais qu'en même temps, l'IA va aussi créer beaucoup d'autres emplois. «L'île Maurice doit trouver sa place dans l'économie IA et elle a la possibilité de devenir une plateforme importante de l'IA dans la région», a-t-il souligné.

AXCON 2025 représente une opportunité en or pour identifier et acquérir les compétences et aptitudes essentielles nécessaires pour prospérer dans un environnement de plus en plus axé sur l'IA. Le congrès 2025 représente une donc initiative globale visant à doter les professionnels des RH et les organisations de la vision, des compétences et des stratégies nécessaires pour prospérer dans un avenir marqué par l'incertitude et les changements rapides. En favorisant l'apprentissage continu, l'innovation, la durabilité et la gouvernance collaborative, la conférence pose les bases d'un avenir du travail résilient et prospère.