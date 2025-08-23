Ile Maurice: Emtel lance sa plateforme Cloud pour l'accélérer

Emtel a officiellement dévoilé, le jeudi 21 août, sa nouvelle plateforme Emtel Cloud, marquant une étape majeure dans son ambition d'accompagner la transformation digitale des entreprises locales.

La cérémonie de lancement s'est tenue au J & J Auditorium, en présence de plusieurs personnalités, dont Avinash Ramtohul, ministre des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation, ainsi que le professeur Marc Israel, expert reconnu en technologies numériques. La soirée a été animée par Estelle Desvaux de Marigny, qui a su ajouter une touche d'élégance à ce moment marquant.

Fruit d'un partenariat stratégique avec NEC XON, leader africain des solutions TIC, Emtel Cloud offre aux entreprises mauriciennes une infrastructure locale sécurisée et hautement performante. Cette solution combine faible latence, haute disponibilité et flexibilité, tout en garantissant la conformité stricte aux réglementations nationales. Grâce à un modèle de paiement à l'usage et à l'assistance permanente d'une équipe locale disponible 24h/24 et 7j/7, les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, peuvent accéder à des technologies avancées sans investissements massifs.

«Le lancement de la plateforme Emtel Cloud a une signification particulière pour nous chez Emtel, d'autant plus qu'elle a lieu en parallèle aux célébrations de nos 36 ans d'excellence. Depuis plus de trois décennies, Emtel oeuvre sans relâche pour connecter, transformer et accompagner le développement du pays et de sa population. Aujourd'hui, nos solutions pour les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, vont bien au-delà de la connectivité : nous sommes devenus un véritable partenaire en infrastructures numériques, offrant une connectivité intelligente, de la fibre ultrarapide, des solutions de cyber-sécurité et d'hébergement cloud, le tout soutenu par des infrastructures de pointe et une équipe locale dédiée», a déclaré Kresh Goomany, Chief Executive Officer d'Emtel.

Dans un contexte où la souveraineté des données est devenue un enjeu stratégique, Emtel Cloud garantit que toutes les informations sont stockées localement au sein du Data Centre d'Emtel à Maurice. De plus, une copie en temps réel des machines est maintenue sur un site secondaire, situé dans une autre localité de l'île, assurant ainsi la continuité du service et réduisant la dépendance aux câbles sous-marins internationaux.

La plateforme s'adresse à une large gamme de secteurs - de la finance à l'éducation, en passant par l'industrie, la santé et les commerces - en leur offrant une base solide et évolutive pour accélérer leur passage au numérique, tout en garantissant une sécurité de haut niveau et une performance optimale.

Lors de son intervention, le ministre Ramtohul a salué cette initiative en soulignant l'importance de la souveraineté numérique, de la protection des données nationales et de la durabilité environnementale. «En matière de durabilité numérique, il n'existe pas de meilleure façon de protéger notre environnement que de migrer vers le Cloud. Emtel a accompagné notre pays tout au long de son parcours de développement économique, et nous comptons sur le soutien constant de l'organisation. Aujourd'hui, un fossé persiste dans notre pays : c'est grâce au numérique que nous pourrons le combler», a-t-il déclaré.

Le ministre a également annoncé que le gouvernement mettra bientôt en place une réglementation sur les infrastructures critiques d'information, notamment pour les secteurs bancaire et financier, afin d'assurer une haute disponibilité des services numériques. Parallèlement, il a révélé la création prochaine d'un comité consultatif pour l'élaboration d'une stratégie nationale en intelligence artificielle, avec la participation d'acteurs du secteur privé comme Business Mauritius.

Il a aussi rappelé que Maurice disposait désormais d'une agence nationale de résilience numérique pour renforcer la cyber-sécurité du pays, et que le gouvernement préparait le lancement d'une stratégie nationale de la donnée englobant la gouvernance, la protection et le partage des informations. Enfin, il a salué les efforts d'Emtel pour renforcer la connectivité à Rodrigues via le satellite, preuve de l'engagement de l'entreprise à offrir des solutions robustes et fiables jusque dans les zones les plus isolées.

Avec Emtel Cloud, les entreprises disposent désormais d'une infrastructure capable de répondre à l'ensemble de leurs besoins. L'Infrastructure as a Service (IaaS) permet d'héberger les données localement, tout en ajustant puissance de calcul et espace de stockage, selon l'évolution des projets. Le service de Backup as a Service assure des sauvegardes automatiques et chiffrées, programmées pour minimiser les erreurs humaines, avec une restauration rapide en cas d'incident.

Le Disaster Recovery as a Service (DRaaS) garantit une continuité d'activité grâce à une réplication permanente des systèmes sur un site secondaire actif. Les solutions de sécurité cloud protègent en permanence contre les cyberattaques tandis que la connectivité cloud d'Emtel offre une connexion rapide, fiable et sécurisée, conçue pour assurer une performance optimale, même pour les applications critiques.

De plus, l'intégration prochaine de nouvelles fonctionnalités - telles que l'analytique avancée, l'orchestration de conteneurs, les outils DevSecOps et l'intelligence artificielle - viendra renforcer encore davantage l'agilité et la sécurité de la plateforme.

Le lancement s'est conclu de manière symbolique par l'activation d'un buzzer par le ministre Ramtohul, le CEO Goomany et Iqbal Oozeer, Managing Director du Currimjee Jeewanjee Group. Avec cette nouvelle offre, Emtel Business confirme son rôle de pionnier dans le développement des infrastructures numériques locales et réaffirme sa mission de connecter les Mauriciens et contribuer de manière significative au progrès du pays depuis plus de trois décennies.