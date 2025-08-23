Ile Maurice: Le sergent Hossen libéré, l'ASP Seewoo maintenu en cellule

Dans le cadre de l'enquête sur l'affaire «Reward Money», le sergent de police Yusuf Ali Hamud Hossen, affecté à la Metro North Division, a obtenu sa libération sous caution ce vendredi 22 août.

Lors de l'audience devant le tribunal de Port-Louis, la Woman Police Chief Inspector Arline Raymond de la Financial Crimes Commission (FCC) a précisé qu'aucune objection n'était formulée contre sa remise en liberté.

Le magistrat Prashant Bissoon a imposé plusieurs conditions strictes : le sergent a dû fournir trois cautions de Rs 500 000 par chèque et signer une reconnaissance de dette de Rs 2 millions. Il doit également rester disponible pour toute convocation, et se présenter quotidiennement au poste de police le plus proche de son domicile. Yusuf Ali Hamud Hossen fait face à deux accusations provisoires de blanchiment d'argent.

Dans le même temps, l'Assistant Surintendant de Police (ASP) Rajcoomar Seewoo, septième policier arrêté dans ce dossier, a été maintenu en détention. Présenté devant le tribunal ce vendredi, il est inculpé provisoirement de blanchiment d'argent. La FCC a exprimé des craintes quant à d'éventuelles collusions avec les témoins ou manipulations de preuves. L'ASP Seewoo restera en cellule jusqu'au 27 août. Son arrestation, survenue jeudi 21 août après plus de cinq heures d'interrogatoire à la FCC, s'inscrit dans l'enquête sur les pratiques controversées liées au système de «Reward Money» au sein de la police.

Par ailleurs, vendredi toujours, le SP Ashik Jagai a été reconduit à la FCC pour la poursuite de son interrogatoire. Plusieurs membres de la force policière ont été entendus au cours de la semaine : un inspecteur de la SSU Special Cell a été auditionné à titre de témoin, tandis qu'un inspecteur de l'ancienne SST a été entendu également au même titre mercredi 20 août. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer s'il y a eu d'autres demandes de Reward Money avec des tropperçus non consignés et à vérifier la véracité des opérations pour lesquelles ces sommes ont été réclamées.

Avec la multiplication de ces auditions, la convocation de l'ex-Commissaire de police Anil Kumar Dip se rapproche à grands pas.