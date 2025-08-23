Ile Maurice: Le sergent Hossen libéré, l'ASP Seewoo maintenu en cellule

23 Août 2025
L'Express (Port Louis)

Dans le cadre de l'enquête sur l'affaire «Reward Money», le sergent de police Yusuf Ali Hamud Hossen, affecté à la Metro North Division, a obtenu sa libération sous caution ce vendredi 22 août.

Lors de l'audience devant le tribunal de Port-Louis, la Woman Police Chief Inspector Arline Raymond de la Financial Crimes Commission (FCC) a précisé qu'aucune objection n'était formulée contre sa remise en liberté.

Le magistrat Prashant Bissoon a imposé plusieurs conditions strictes : le sergent a dû fournir trois cautions de Rs 500 000 par chèque et signer une reconnaissance de dette de Rs 2 millions. Il doit également rester disponible pour toute convocation, et se présenter quotidiennement au poste de police le plus proche de son domicile. Yusuf Ali Hamud Hossen fait face à deux accusations provisoires de blanchiment d'argent.

Dans le même temps, l'Assistant Surintendant de Police (ASP) Rajcoomar Seewoo, septième policier arrêté dans ce dossier, a été maintenu en détention. Présenté devant le tribunal ce vendredi, il est inculpé provisoirement de blanchiment d'argent. La FCC a exprimé des craintes quant à d'éventuelles collusions avec les témoins ou manipulations de preuves. L'ASP Seewoo restera en cellule jusqu'au 27 août. Son arrestation, survenue jeudi 21 août après plus de cinq heures d'interrogatoire à la FCC, s'inscrit dans l'enquête sur les pratiques controversées liées au système de «Reward Money» au sein de la police.

Par ailleurs, vendredi toujours, le SP Ashik Jagai a été reconduit à la FCC pour la poursuite de son interrogatoire. Plusieurs membres de la force policière ont été entendus au cours de la semaine : un inspecteur de la SSU Special Cell a été auditionné à titre de témoin, tandis qu'un inspecteur de l'ancienne SST a été entendu également au même titre mercredi 20 août. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer s'il y a eu d'autres demandes de Reward Money avec des tropperçus non consignés et à vérifier la véracité des opérations pour lesquelles ces sommes ont été réclamées.

Avec la multiplication de ces auditions, la convocation de l'ex-Commissaire de police Anil Kumar Dip se rapproche à grands pas.

