Ile Maurice: Takesh Luckho, nouveau conseiller au ministère des Finances

Le ministère des Finances renforce son équipe de conseillers économiques avec l'arrivée de Takesh Luckho, actuellement chairman de la State Trading Corporation. Sa nomination vient s'ajouter à celles d'Eric Ng et de Sen Narainen, deux autres économistes déjà embauchés.

Placé sous la responsabilité du junior minister, Dhaneshwar Damry, Takesh Luckho aura pour mission d'assurer le suivi des projets annoncés dans le Budget 2025-2026, ainsi que le monitoring de la dette publique et celle des entreprises. Titulaire d'un doctorat en International & Development Economics, Takesh Luckho est également Senior Lecturer à l'Open University, fonction pour laquelle il s'est mis en congé prolongé à la suite de sa nomination.