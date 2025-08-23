Ile Maurice: La police durcit les contrôles routiers

La police mauricienne lance ce samedi 23 août une vaste opération baptisée «Weekend Crackdown Operation», qui se poursuivra jusqu'au lundi matin. Son objectif : renforcer la sécurité routière et dissuader les comportements dangereux sur l'ensemble du territoire.

Coordonnée par la Police Headquarters Operations Room, l'opération mobilise plusieurs unités de la force policière. La Traffic Branch sera en première ligne pour assurer les contrôles routiers, tandis que la National Coast Guard veillera à la sécurité en mer. Les Divisional Commanders et Branch Officers assureront la supervision régionale, avec l'appui d'autres unités déployées en fonction des besoins.

La police met en garde automobilistes et motocyclistes contre toute imprudence, rappelant l'importance du respect strict du Code de la route. Les contrôles cibleront en priorité la conduite sous l'influence de l'alcool ou de drogues, le non-port du casque, l'utilisation du téléphone au volant, les stationnements illégaux, les dépassements dangereux ainsi que les véhicules ou plaques d'immatriculation non conformes.

Les autorités soulignent que cette initiative s'inscrit dans une stratégie globale visant à réduire le nombre d'accidents et à protéger la vie des usagers de la route.